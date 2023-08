Governo, Fazzolari capo della comunicazione. Poi Meloni promuove la sorella

Governo, il "rimpastino" di Meloni. Cambia il capo della comunicazione

Giorgia Meloni ha deciso di fare qualche cambiamento importante all'interno dell'organigramma del governo ma anche del suo partito. Promosse due figure chiave, si tratta del suo fedelissimo sottosegretario Giovanbattista Fazzolari e di sua sorella Arianna Meloni. Rivoluzione a Palazzo Chigi: dal primo settembre Fazzolari diventerà coordinatore della comunicazione del governo. Così – da quanto risulta al Foglio – ha deciso Giorgia Meloni. L’ordine è arrivato lo scorso 3 agosto durante una riunione ristrettissima al termine del Consiglio dei ministri. Fazzolari si occuperà "di dare la linea politica del governo e di organizzare tutta la macchina comunicativa".

Si tratta dell’ennesima promozione sul campo del falco meloniano, alter ego del mite Alfredo Mantovano, uomo di codici e mediazioni. La nomina non avrà un seguito formale, in quanto il sottosegretario ha già la delega all'attuazione del programma che manterrà. La svolta arriva in concomitanza con la partenza di Mario Sechi: il giornalista, come si sa, lascerà dopo nemmeno sette mesi l’incarico di capo ufficio stampa del governo per diventare direttore di Libero dai primi di settembre.