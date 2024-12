Governo, Fazzolari: "Rimpasto con Salvini al Viminale? Non se n'è mai parlato"

'''Rimpasto? Non c'è preclusione su nulla ma non se ne è mai parlato''. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, risponde così al Senato quando gli chiedono se esiste l'ipotesi di un rimpasto di governo con l'approdo di Matteo Salvini al Viminale. E a chi gli fa notare che sono esponenti della Lega, come Claudio Durigon, a non escludere un rimpasto, magari con l'approdo di Salvini al ministero dell'Interno, Fazzolari replica: "Il rimpasto si fa quando l'attività del governo ne troverebbe giovamento ma ad oggi non mi sembra che ci sia questa esigenza. Piantedosi è un ottimo ministro, così come Salvini al Viminale sicuramente farebbe molto bene ma ad oggi non c'è alcuna esigenza di rimpasto''. Quanto a una super clausola anti rimpasto, ''non è all'ordine del giorno, non se ne è mai parlato'', assicura il sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

Manovra: Fazzolari, 'no doppia lettura? dinamiche ereditate ma fatto meglio di altri'

''Noi abbiamo dei tempi molto strigenti che ci vengono proposti dalle tempistiche previste dall'Ue. Il governo ha trasmesso la legge di bilancio il 23 ottobre, un po' prima degli anni precedenti. Oggettivamente il tempo può non essere sufficiente per la doppia discussione sia alla Camera che al Senato. Questo dipende dai lavori stabiliti da Camera e Senato e anche dal dibattito tra maggioranza e opposizione. Si può andare più spediti di come si è andati. Trovare il modo di avere più di un mese sia per la Camera sia per il Senato è una cosa che si può provare a fare''. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, commentando al Senato le critiche dell'opposizione sulla mancanza della doppia lettura per la manovra.

''E' vero -ammette Fazzolari- che gli emendamenti del governo sono arrivati il 13 dicembre, però in passato abbiamo avuto situazioni nelle quali a pochi minuti dal voto di fiducia è arrivato il maxiemendamento del governo di fatto sostitutivo della legge di bilancio. Per fortuna, questa volta questo non è accaduto. Sono delle dinamiche che fanno parte del nostro meccanismo, del sistema, che cerchiamo di migliorare ma che abbiamo ereditato. Abbiamo fatto un poco meglio dei precedenti governi e ora proveremo -assicura- a fare molto meglio dei precedenti governi''.