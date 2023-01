Governo, "Lega e Forza Italia ancelle di Meloni". Rumor terremoto

Governo Meloni. Punto. Comanda? Meloni. Punto. Rumor



Piccoli partiti ininfluenti e marginali che fanno un po' di casino ogni tanto ma devono stare zitti. Il rumor, non confermato ufficialmente, è clamoroso. In sostanza questo sarebbe il sentiment di massimi vertici, di governo e parlamentari, di Fratelli d'Italia sul ruolo di Lega e Forza Italia, che praticamente sarebbero ridotti a un ruolo ancillare. E infatti, guardando la Legge di Bilancio, le frenate sull'autonomia regionale, le parole del ministro Nordio, il sostegno totale e incondizionato all'Ucraina contro la Russia (solo per fare qualche esempio) queste affermazioni non sembrano così lontane dalla verità.



Ai piani alti di FdI sanno che i partiti di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi possono fare un po' di "rumore" ma non possono certo rompere o andare oltre certi limiti. E infatti sia Salvini sia Berlusconi garantiscono un giorno sì e l'altro pure che il governo durerà cinque anni. Ma è il governo Meloni, comanda lei, insieme ai suoi fedelissimi, primi fra tutti il sottosegretario Giovabattista Fazzolari e i ministri Guido Crosetto, Adolfo Urso, Raffaele Fitto e Francesco Lollobrigida (cognato della premier).