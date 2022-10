Pd, chi dopo Letta? In pole Bonaccini, affonda Elly Schlein. Sondaggio

Pd, chi dopo Enrico Letta? Stefano Bonaccini in pole, mentre i sondaggi affondano già Elly Schlein

Dopo l'esito (deludente) del voto del 25 settembre per la Sinistra italiana, il segretario Enrico Letta ha ufficialmente gettato la spugna, si è fatto da parte, e ha aperto ufficialmente la corsa alla successione. Da Stefano Bonaccini (governatore dell'Emilia Romagna) a Dario Nardella (sindaco di Firenze), passando per Elly Schlein e Paola De Micheli (ex ministra alle Infrastrutture e ai Trasporti): nelle ultime settimane si sono rincorsi diversi rumors e personalità desiderose di "prendersi" la poltrona dell'attuale segretario del Nazareno, Enrico Letta. Tra i nomi più noti è saltato subito alla ribalta quello di Elly Schlein, vicepresidente dell’Emilia Romagna, che incarna secondo molti l'anima più "sinistra" del Pd, la ventata d'ossigeno, il volo nuovo in grado di cambiare il partito.

Pd post Letta, il sondaggio di Cartabianca dà come favorito Stefano Bonaccini

Chi dovrebbe essere il prossimo segretario del PD?



Il sondaggio di #cartabianca. pic.twitter.com/ebhKnAFgdz — #cartabianca (@Cartabiancarai3) October 4, 2022

Ma stando al sondaggio mandato in onda da Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai 3, che prende in esame tutti i possibili candidati, ufficiali, semi-ufficiali o ufficiosi, le speranze su Schlein sono basse: i dati di Berlinguer danno infatti in pole il governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini che raggiunge il 33% dei voti degli intervistati, e dietro di lui, la sua vice Elly Schlein, che raccoglie solo il 18%.