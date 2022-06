Governo Letta, bozza dei ministri. Torna Calenda, confermata Lamorgese. I nomi

Governo Letta: confermati anche gli attuali tre ministri del Pd (Orlando, Franceschini, Guerini) e Speranza



Dopo l'ipotesi di governo del Centrodestra, Affaritaliani.it propone anche un'ipotesi di esecutivo di Centrosinistra, sempre che alle prossime elezioni Enrico Letta riesca a costruire il famigerato e sospirato campo largo.

Ovviamente Enrico Letta sarebbe il presidente del Consiglio. Un ritorno a Palazzo Chigi dopo la defenestrazione ad opera di Matteo Renzi con il famoso "Enrico stai sereno".

Al ministero dell'Interno verrebbe confermata Luciana Lamorgese, apprezzata da tutte le anime del Centrosinistra. Conferma anche per Roberto Speranza alla Sanità, anche in caso di rientro di LeU nel Pd. Altre conferma sono quelle di Lorenzo Guerini alla Difesa, di Dario Franceschini alla Cultura, di Andrea Orlando al Welfare/Lavoro e di Luigi Di Maio agli Esteri.

Per il ministero dell'Economia pronto il responsabile economico del Pd Antonio Misiani, che è già stato vice di Roberto Gualtieri in Via XX Settembre.

All'Istruzione Maria Elena Boschi per Italia Viva. Alle Infrastrutture e ai Trasporti Giancarlo Cancelleri, Movimento 5 Stelle. Per la Giustizia non è esclusa la conferma di Marta Cartabia ma si fa anche il nome del Dem Walter Verini.

Carlo Calenda, leader di Azione, tornerebbe al dicastero dello Sviluppo economico accorpando anche le attuali competenze della transizione ecologica.

Emanuele Fiano, Pd ed esperto di Aula, ai Rapporti con il Parlamento.

Debora Serracchiani, sempre Pd, potrebbe prendere il ruolo di ministro delle Politiche Agricole, mentre alle Politiche Ue un fedelissimo di Letta come Vincenzo Amendola.