Mantovano: "La telefonata finta? Meloni lo aveva capito subito"

Meloni e lo scherzo telefonico, la difesa del sottosegretario Mantovano: "Ha capito subito"

Alfredo Mantovano ci tiene a ridimensionare il caso della trappola tesa alla premier Meloni con la telefonata "fake". Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con la delega ai servizi, infatti, interpellato dai cronisti del Fattoquotidiano.it all'entrata di Palazzo Chigi, ha risposto con fermezza: 'Il presidente del Consiglio l'ha capito subito''. Subito? ''E certo'', ha risposto Mantovano prima di rientrare a Palazzo Chigi senza rispondere alle altre domande sul caso.

Pertanto il fedelissimo di Giorgia Meloni si è limitato a ribadire quanto già trapelato ieri - riporta il Foglio - e cioè che Meloni fosse indispettita dall'atteggiamento del diplomatico africano "fasullo" (Moussa Faki ndr) - dietro cui si nascondevano Vovan e Lexus; la coppia vanta una lunga serie di scherzi illustri, da Angela Merkel a Pedro Sanchez.

Ciò ovviamente non cancella le falle di sicurezza rivelate dallo scherzo telefonico, né chiarisce come mai Palazzo Chigi non ne abbia dato notizia prima, aspettando invece che fossero i comici a pubblicare l'audio. "Certamente c'è stata una superficialità da parte di chi ha organizzato la telefonata e questo non deve più accadere", ha ammesso questa mattina il ministro degli Esteri Antonio Tajani, mentre nella maggioranza c'è chi dietro la telefonata evoca la guerra ibrida e la regia del Cremlino allo scopo di cavare qualche parola compromettente sulla guerra in Ucraina. Obiettivo che, in particolare sul conflitto scatenato da Putin, il ministro nega sia stato raggiunto. "Le parole della presidente Meloni sono un chiaro segnale di conferma di quella che è la linea politica del nostro paese", ha aggiunto Tajani.

Premier Meloni, Renzi sulla telefonata fake: "Giorgia, non fare la vittima. Fatti aiutare"

Non sono mancate le critiche da parte delle opposizioni, la segretaria dem Elly Schelin ha definito "sconcertante" quello che è accaduto, invitando Meloni a spiegare come è stato possibile. Mentre per l'ex premier Matteo Renzi, "la figuraccia danneggia non tanto la presidente del Consiglio, ma la credibilità del Paese. Un peccato. Giorgia, non fare la vittima. Fatti aiutare. La storia della telefonata dei due comici russi non può essere derubricata a scherzo telefonico".

L'accaduto ha "scomodato" anche la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova che ha accusato Meloni di glorificare il nazionalista e nazista ucraino Stepan Bandera. La frase incriminata di Meloni è: "Gli ucraini stanno facendo quello che devono fare, quello che è giusto fare, e noi cerchiamo di aiutarli".