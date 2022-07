Governo, Meloni lavora già alla squadra: Crosetto, Massolo, Nordio, Ricolfi...

Meloni insiste: "Si vada a votare". E lavora già alla squadra di governo

"Gli italiani non meritano di continuare ad assistere a questo ridicolo teatrino. La parola torni a loro". Giorgia Meloni va dritta per la sua strada. Per lei non c'è altra soluzione che le elezioni anticipate. E si porta già avanti lavorando, come racconta Repubblica, alla sua ipotetica squadra di governo. L'obiettivo è chiaro: rassicurare gli alleati del centrodestra e il presidente Sergio Mattarella sulla responsabilità di Fratelli d'Italia e sulla caratura di un ipotetico governo a trazione meloniana.

Come riporta Repubblica, "le chat dei meloniani ribollono di nomi e deleghe". Seguendo la strada indicata da Guido Crosetto nei giorni scorsi sulla necessità di nomi di spessore, "ai timori esterni per una carenza di classe dirigente - ritenuti assolutamente immotivati in casa Meloni - la leader è pronta a rispondere proponendo agli alleati una squadra composta in buona parte da tecnici di valore, dal volto rassicurante e non accusabili di vieta appartenenza alla Destra. È l’immagine di un “contro governo dei migliori” che Meloni ha tentato di offrire già con gli inviti alla scintillante convention di fine aprile a Milano".

Tremonti o Crosetto in corsa come premier. Tra i possibili ministri Massolo, Belloni, Nordio, Piantedosi, Ricolfi, Messina. E Cingolani

Appare evidente che in caso di elezioni anticipate e visti i sondaggi, la nomination a guida della coalizione di centrodestra spetti proprio a lei. Ma secondo Repubblica non è escluso che lei possa indicare anche altri nomi. "In questo scenario, al momento puramente ipotetico, circolano già le ipotesi Guido Tremonti e Crosetto. Difficile il primo, mentre al secondo potrebbero essere proposti altri incarichi governativi di peso: il ministero della Difesa o l’autorità delegata per la Sicurezza".

La lista prosegue: "Gli altri nomi spendibili, per un esecutivo di centrodestra guidato da Meloni (o da una figura a lei non sgradita), sono quelli di esperti che godono del consenso anche di Lega e FdI. Per gli Esteri si pensa a Giampiero Massolo, presidente dell’Istituto per gli studi di politica internazionale e ad aprile nominato alla guida di Atlantia. In alternativa per la Farnesina il nome di Elisabetta Belloni, attuale direttrice del Dipartimento informazioni e sicurezza. La candidatura di Belloni era emersa anche prima del rush finale di gennaio per il Quirinale, con il sostegno di Salvini e Conte. Per la Giustizia è in pista la soluzione Carlo Nordio: il magistrato è stato uno degli ospiti d’onore dell’assemblea milanese".

E ancora, seguendo sempre Repubblica: "Per gli Interni un governo di centrodestra potrebbe puntare su Matteo Piantedosi, prefetto di Roma ed ex capo di gabinetto di Matteo Salvini. Idea che piace a quanti vedono con perplessità, o ritengono destabilizzante, un ritorno in prima persona del segretario della Lega al Viminale. Sul canovaccio di un esecutivo laico” - si legge sempre su Repubblica - Meloni potrebbe allargare lo spartito ad aree culturali riformiste: di lì la possibilità, suggestiva, di chiedere al sociologo Luca Ricolfi - già invitato alla tre giorni milanese di FdI - la disponibilità ad assumere l’incarico del Lavoro. Mentre per il ministero dell’Economia una gestione al di sopra delle parti, potrebbe essere proposta a Carlo Messina (Intesa) o Domenico Siniscalco, già ministro del governo Berlusconi. E non è da scartare l’ipotesi che in un eventuale esecutivo di centrodestra possa entrare anche un esponente del governo Draghi: il più amato è Roberto Cingolani, titolare della Transizione ecologica", conclude Repubblica.