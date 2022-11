Governo, Musumeci rinuncia alla delega al Sud. Fitto diventa super ministro

Per Fitto non un portafoglio, ma un "super portafoglio"

“Ringrazio il Presidente del Consiglio per questo ulteriore atto di fiducia". Lo ha affermato il ministro Nello Musumeci. "Protezione civile e 'Casa Italia' - ha aggiunto - sono due deleghe di grande responsabilità e, quindi, particolarmente esaltanti, che vanno ad unirsi a quella per le Politiche del mare. Una delega fortemente voluta proprio dal Presidente Giorgia Meloni, che dimostra l'intenzione del Governo di valorizzare il mare come grande forma di rilancio per l'indotto dell'Italia."

Musumeci è il decimo ministro della Protezione civile, ma intanto, come scrive il Messaggero, non è più il ministro del Sud. "Era stato nominato appena 21 giorni fa dalla premier Giorgia Meloni ma ieri ha preferito rinunciare alla delega, di fatto apparsa subito svuotata di contenuti dopo che la Politica di coesione e il Pnrr - a dir poco strategici per il Mezzogiorno e non solo per ragioni economiche - erano stati assegnati al superministro pugliese Raffaele Fitto, titolare degli Affari europei".

Come spiega il Messaggero, "la delega per il Mezzogiorno finisce a Raffaele Fitto e sotto un profilo puramente tecnico-operativo la soluzione appare la più logica, di fatto quasi inevitabile dopo l'avvenuto trasferimento delle responsabilità su Fondi strutturali, Fondo sviluppo coesione e Piano di ripresa e resilienza (considerando anche il cofinanziamento nazionale parliamo di circa 200 miliardi per il Mezzogiorno fino almeno al 2030)". Non un portafoglio, ma un "superportafoglio", conclude il Messaggero.