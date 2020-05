Governo, nomine: Giovanni Caravelli all'Aise, Luciano Carta a Leonardo

Dopo la liberazione di Silvia Romano, avvenuta grazie ad un fitto lavoro di intelligence con vari stati coinvolti, dalla Turchia al Qatar, il governo ha deciso di provvedere a due nomine importanti. Luciano Carta, che ha condotto tutte le operazioni strategiche dell'Aise, l'agenzia per la sicurezza esterna del Paese, che di fatto ha seguito tutta la vicenda della ragazza rapita in Kenya e trasferita in Somalia, è stato nominato presidente di Leonardo. A condurre le prossime operazioni di intelligence con l'estero sarà d'ora in avanti il generale del Corpo d'Armata Giovanni Caravelli, abruzzese di 59 anni, sposato e con due figlie che - come riporta il Corriere della Sera - vanta un curriculum di tutto rispetto. Due lauree, tre master in scienze strategiche, studi europei e Peacekeeping studies, esperienze nei teatri internazionali di Afghanistan e Iraq, Bosnia Kosovo e Libano, grande conoscitore del dossier libico.