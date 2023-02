"Governo più forte e coeso dopo il voto". Elezioni, Meloni ad Affaritaliani.it

Governo più forte e coeso dopo il voto regionale? "Certo". Giorgia Meloni risponde ad affaritaliani.it

"Certo". Risponde così, in modo secco e deciso, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla domanda di Affaritaliani.it se il governo sia più forte e coeso dopo le elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio.

Il Centrodestra ha ottenuto un grande successo con la riconferma di Attilio Fontana in Lombardia e ha conquistato il Lazio con Francesco Rocca.



Fratelli d'Italia si è confermata la prima forza politica non solo del Centrodestra ma d'Italia, con una ripresa della Lega in entrambe le regioni e una sostanziale tenuta di Forza Italia.