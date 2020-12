Governo, Renzi alza ancora la posta: "Conte dica sì ai 36 miliardi del Mes"

"La palla ora tocca al presidente del Consiglio". Lo afferma Matteo Renzi al Tg5. Il leader di indica anche qual e' la 'condizione' posta al premier per andare avanti: utilizzare i fondi del Mes sulla sanita'. "Ci sono 36 miliardi che potrebbero andare a irrobustire il servizio sanitario, inutile dire che i medici sono eroi e poi non dargli i soldi. Questi 36 miliardi sono bloccati con un no ideologico dei 5 stelle e di Conte: a me sembra una follia. Prendiamo i soldi, mettiamoli sulla sanita'".

Governo: Renzi, non penso farlo cadere, ma Conte si dia smossa

"Non ci penso neppure". Cosi' Matteo Renzi al Tg5 alla domanda se Italia viva intende far cadere il governo. "Ci sono pero' 846 morti e davanti a questo non si puo' fare finta di niente, ecco perche' diciamo al presidente del Consiglio 'diamoci una smossa, diamo piu' fondi alla sanita''", aggiunge il leader di Iv.