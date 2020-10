Governo, Renzi mette Conte alle strette. Rimpasto, l'idea piace anche Pd e M5s

Renzi mette Conte alle strette. Rimpasto di governo, l'idea piace anche al Pd

Matteo Renzi si riprende il centro della scena politica. Il leader di Italia Viva, con la decisione di non far votare ai suoi la legge sulla possibilità di far votare anche i diciottenni al Senato, ha costretto all'intervento il Pd, l'obiettivo - si legge sul Fatto Quotidiano - è quello di arrivare ad un rimpasto di governo. Ma non è il solo, perchè la stessa idea la hanno in testa un pezzo dei Dem e qualche grillino. Ai 5Stelle è parsa sospetta la rapidità con cui il capogruppo Graziano Delrio ha convocato un’assemblea dei deputati dem chiedendo a Conte un “vertice di maggioranza per un chiarimento politico e il rispetto dei patti”. Così come la repentina dichiarazione del vicesegretario dem, Andrea Orlando: “Questo è un fatto politico di cui si deve fare carico tutta la maggioranza, a partire da chi la guida”.

I due - prosegue il Fatto - sono sospettati da mesi di agire in funzione di un ingresso al governo. Entrambi non hanno fatto mai mistero di considerare la squadra inadeguata, giudicando non brillante la gestione dell’emergenza Covid. Tra i ministri più “sotto tiro”ci sono le grilline Lucia Azzolina (Scuola) e Nunzia Catalfo (Lavoro) e la dem Paola De Micheli (Trasporti). Ma ci sono malumori anche sulle renziane Elena Bonetti (Famiglia) e Teresa Bellanova (Agricoltura) e sul 5Stelle Sergio Costa (Ambiente). Mentre in attesa degli eventi ci sono anche grillini come Stefano Buffagni e Giancarlo Cancelleri. Il nome dei renziani sarebbe Ettore Rosato, non più la Boschi.