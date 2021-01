Governo, "Renzi ministro dell'Interno". Rimpasto: chi salta, chi entra. I nomi

Lei tante volte, proprio ad Affaritaliani.it, ha pronosticato la caduta del governo Conte. Ci siamo? Crisi imminente?

"Rispondo con una battuta: siamo di fronte alla classica sindrome di Stoccolma. Zingaretti e Di Maio si sono innamorati del loro carceriere (Conte, ndr)".

Ovvero?

"Tutti considerano questo governo incapace e inadeguato sia sul piano internazionale sia su quello interno, visto che non ha risolto nessun problema. Ma sono tutti talmente terrorizzati del futuro che lo supportano. Il rischio è che si vada a un Conte ter, una barzelletta assoluta".

Qual è il principale punto di debolezza dell'esecutivo?

"Il ministero dell'Economia è in mano a se stesso ed è del tutto fuori controllo. Abbiamo un responsabile del Tesoro che non è in grado di governare la macchina, che è nelle mani del direttore generale Alessandro Rivera. Il quale fa quello che vuole".

Renzi non farà cadere Conte?

"Adesso pare dica che ne uscirebbe vittorioso se si passasse da una crisi parlamentare, ma sarebbe solo una foglia di fico per nascondere un bluff pazzesco".

Insomma, tanto tuonò che non piovve...

"Assolutamente sì".

Quindi come va a finire?

"Con una finta crisi parlamentare e un rimpasto".

Chi salta tra i ministri?

"Rischiano di saltare soprattutto le donne che verranno sostituite da nuove suffragette. Donne purtroppo inadeguate come la De Micheli e la Azzolina almeno dopo un anno ai ministeri hanno una minima esperienza, ora verranno sostituite da suffragette legate a qualche mezzo leader e così il governo sarà ancora più debole".

Anche la Lamorgese rischia di saltare?

"E' difesa solo dal Quirinale, ma è stato davvero un ministro molto debole".

Renzi andrà al governo?

"Sì, penso proprio all'Interno e non agli Esteri, che Di Maio non mollerà nemmeno con i carri armati".

Bonafede?

"Non rischia perché è il valletto di Conte, viene tenuto al ministero della Giustizia in funzione anti Di Maio. Conte ha bisogno di Bonafede per fermare Di Maio, altrimenti si apre anche la sfida nel partito".

E Gualtieri?

"Purtroppo rimane".

Che cosa accadrà a Guerini, Difesa, che lei tempo fa aveva indicato come possibile premier?

"Essendo il più capace è anche uno di quelli che rischia maggiormente".

La Catalfo?

"Potrebbe restare perché è il ministro della Cgil".

E le renziane Bellanova e Bonetti?

"Bellanova rimane, Renzi non la mollerà. Bonetti non pervenuta. Chi resti o che se ne vada nessuno se ne accorgerà".

Chi arriva al governo?

"Delrio ai Trasporti".

Orlando?

"Mah, non sa la sera quello che fa la mattina. Punto interrogativo. Uno che farebbe davvero bene è Zanda, al quale potrebbe andare la delega ai Servizi Segreti. Persona giusta ed equilibrata, l'unico in grado di essere di garanzia".

E la Boschi?

"Sarebbe un grande ministro, malgrado quello che dicono e scrivono, perché è una che studia veramente".

Infine Speranza, nel mirino di Pd e M5S. Salta?

"No, rimane. LeU non può mollarlo e poi non avrebbe nessuno da mettere al governo".