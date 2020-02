Governo, Renzi pronto allo strappo. Conte lo sfida: “Ti aspetto in Parlamento"

GOVERNO, CONTE CONTRO RENZI: SI VA VERSO LO SCONTRO IN AULA

E' duello all'ultimo sangue fra il premier Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Una resa dei conti che potrebbe ripetersi in Parlamento - come quella del 20 agosto 2019 con Salvini - quando e se il capo del governo chiederà la fiducia all'Aula. Renzi potrebbe non votarla, ma c'è già qualcun'altro che ha fatto sapere di garantire un appoggio esterno. E’ delle ultime ore l'annuncio di Poalo Romani - senatore di Forza Italia – che si dichiara pronto, insieme a un nutrito gruppo di senatori azzurri, ad appoggiare la maggioranza in caso di fuoriuscita di Italia Viva.

GOVERNO, CONTROFFENSIVA RENZI: 'ALTRO CHE MORTI', DOMANI DURO SU CONTE

''Che dicevano? che eravamo morti? Ecco quanto siamo morti...''. Questo il messaggio di Italia Viva alla

maggioranza dopo i due nuovi ingressi di ieri: alla Camera Michela Rostan da Leu e l'arrivo 'pesante' al senato di Tommaso Cerno dal Pd. ''E non è finita qui'', assicurano fonti IV all'Adnkronos. Raccontano che sono state quelle che da Italia Viva definiscono 'veline' su imminenti addii a IV a far scattare la reazione dura di Matteo Renzi. Una controffensiva che ieri si è manifestata con i due nuovi acquisti. E non è finita qui. Oggi si annuncia una nuova puntata.

Da IV si 'carica' l'intervista di Renzi a Porta a Porta come 'molto importante'. E dura nei confronti della maggioranza e del premier Giuseppe Conte. ''Ha detto che ci da qualche giorno come alle colf? Piuttosto gli chiediamo noi di decidere che vuol fare: o si confronta con noi - dicono i renziani- o si fa una maggioranza con gli ex di Fi. Vogliamo vedere poi come la prendono i 5 Stelle... un conto è trovarsi al fianco Bellanova, un conto Romani o Cesa''. Renzi potrebbe anche arrivare a un atto di 'sfiducia politica' nei contorni di Conte, dicono i suoi. Intanto ieri Renzi ha riunito tutti in un ristorante a Trastevere interamente riservato alla cena IV.

GOVERNO, RENZI: 'PIU' CI ATTACCANO PIU' CRESCIAMO'

''Per una settimana quasi tutti i media scrivono: Italia Viva perde pezzi. Poi si riunisce il Parlamento e siamo +2 rispetto a una settimana fa (benvenuta Michela, benvenuto Tommaso). Più ci attaccano, più cresciamo.''. Lo scrive su Facebook il leader di Italia viva Matteo Renzi. ''Sarebbe bello parlare della realtà e non inseguire le fake news''.

GOVERNO, CERNO LASCIA PD PER IV, 'IO GARANTISTA, QUESTO ESECUTIVO NON DURA, E' IN PRESCRIZIONE'

"Sono concettualmente distante dalle posizioni del Pd sulla giustizia, per me temi imprescindibili. La prescrizione, le intercettazioni, sono temi sui quali non è possibile non schierarsi". Intervistato dal 'Corsera' il senatore Tommaso Cerno spiega le regioni del suo passaggio dal Pd a Italia Viva. "Voglio guardare i contenuti. E questi contenuti -spiega- sono temi fondamentali, che mi hanno spinto a lasciare il Partito democratico. Io appartengo all'area laica socialista e sono naturalmente schierato con i garantisti. Non è possibile accettare un processo eterno, non possiamo accettare queste intercettazioni: come giornalista ne ho avuto a che fare e so bene di cosa sto parlando". Cosa succederà al Conte bis? ''Questo governo -replica Cerno- è già in fase di prescrizione a sua volta. Non può durare, mi sembra ovvio. Perlomeno, non può durare se prima non scioglie questo contenzioso fondamentale e divisivo"

GOVERNO, ROSTAN LASCIA LEU, 'CAMBIO, ROSSO-GIALLI SONO GIUSTIZIALISTI'

"La mia scelta è dettata da solo un motivo: il partito di Renzi è l'unico contenitore riformista nel panorama politico italiano''. Sulla prescrizione ''abbiamo dimostrato al Paese chi è giustizialista e chi è garantista. Non potevo stare dalla parte di chi usa la giustizia come una clava. Il progetto di Leu non ha futura, non esiste più''. Intervistata da 'Il Messaggero' la deputata Michela Rostan spiega il suo passaggio da Leu a Italia Viva spiegando di aver ingoiato ''troppi bocconi amari''. Per Rostan ''non ci sarà un Conte ter'' e quando gli chiedono se ci sarà un'altra maggioranza per proseguire la legislatura replica: ''Di sicuro mai dire mai''.