Governo, Renzi: "Tornare al voto? Sono pronto a tutto"

Tornare al voto? "Questo lo decide il presidente della Repubblica. E' chiaro che c'e' anche questa possibilita'". Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, intervenendo su Rete 4 a 'Dritto e rovescio'. "Ci sono diverse possibilita' - ha spiegato Renzi -: la prima e' che il governo si metta a lavorare e vada avanti; la seconda e' che che il governo apra la crisi e ci sara' un altro governo ancora; la terza e' che si torni a votare". "Da queste tre non si esce: io sono disponibile a tutte e tre", ha concluso il leader di Italia Viva.



IL VIDEO CON LE PAROLE DI MATTEO RENZI SU FACEBOOK



Governo, Renzi: Più affezionati a idee che a incarichi - "Noi siamo più affezionati alle idee che non a qualche incarico di responsabilità". Lo ha detto Matteo Renzi nel corso di una diretta Facebook.



Governo, Renzi: Chi vuole staccare spina lo faccia, non accettiamo ricatti - "Se vogliamo lavorare bene, se qualcuno vuola staccare la spina lo faccia, sapendo che noi non accetteremo mai né ricatti né minacce". Lo ha detto Matteo Renzi nel corso di una diretta Facebook.



Governo, Renzi a Conte: Se vuoi cambia maggioranza, sai come si fa - "Presidente la palla tocca a te. Noi non vogliamo aprire la crisi, ma alle idee non rinunciamo. Se tu vuoi puoi cambiare maggioranza. Lo hai già fatto del resto, sai come si fa. Ma non puoi dire che siamo opposizione maleducata". Lo ha detto Matteo Renzi nel corso di una diretta Facebook.

Governo, Renzi a Conte: Se ci vuoi opposizione daremo una mano - "Noi stasera non andremo al Consiglio dei ministri perché e il presidente del Consiglio non può dire che è un'assenza ingiustificata perché lo dice il preside di un instituto. Noi stiamo marcando una battaglia politica". Lo ha detto Matteo Renzi nel corso di una diretta Facebook. "Da questo punto di vista non facciamo sconti a nessuno", ha aggiunto.

Prescrizione, Renzi: Dato via libera a stop dopo appello - "Nei tavoli di riunione avevamo dare il via libera a un ulteriore lodo, avevamo detto ad accettare che la prescrizione potesse essere cancellata dopo l'appello, pur con qualche mal di pancia". Lo ha detto Matteo Renzi nel corso di una diretta Facebook.

Renzi a Conte: Garantismo e giustizialismo non sono la stessa cosa - "Caro presidente del Consiglio non si può dire che garantismo e giustizialismo siano la stessa cosa, perché se qualcuno lo dice, dice un'assurdità. E' come se qualcuno dicesse che democrazia e dittatura sono la stessa cosa". Lo ha detto Matteo Renzi nel corso di una diretta Facebook.



Governo, Renzi a Conte: Se vuoi aprire crisi fallo noi non chiediamo questo - "La situazione è preoccupante. Le previsioni sono molto preoccupanti. Il livello di fiducia denne imprese sono ai minimi storici. Caro presidente del Consiglio se vuoi aprire la crisi aprila. Noi abbiamo chiesto un'altra cosa. Apri i cantieri, sblocchiamo l'economia. Dire questo significa essere maleducati?". Lo ha detto Matteo Renzi nel corso di una diretta Facebook.