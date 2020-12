Governo, Renzi vola negli Usa da Biden. Obiettivi: la Nato e indebolire Conte

Governo, Renzi vola negli Usa da Biden. Obiettivi: indebolire Conte e la Nato

Matteo Renzi gioca su più tavoli. Da una parte tiene in scacco il governo minacciando la crisi in caso di mancato ritiro della task force dei manager sul Recovery Fund. Dall'altro prova a scombinare ulteriormente le carte in tavola con un piano B. Volare a Washington dal neo presidente eletto Joe Biden. L’obiettivo - si legge sul Fatto Quotidiano - sarebbe quello di utilizzare il proprio ascendente per incrinare i rapporti di Giuseppe Conte con Biden e attraverso questo indebolire ancora un po’ il premier. Della missione si parla già da un po’. Tanto che lo stesso Renzi la aveva smentita nella chat dei parlamentari di Iv. E le smentite, com’è noto, a volte sono doppie conferme.

L’ex premier - prosegue il Fatto - vorrebbe diventare Segretario generale della Nato, una promessa fattagli dall'ex presidente Usa Barack Obama in caso di successo alle elezioni di Joe Biden, cosa avvenuta. Per Renzi sarebbe una exit strategy, in caso di caduta del governo e nuove elezioni. I tempi però sono un po’ lunghi: Stoltenberg, che ora occupa quel posto, scade nel 2022. Comunque sia, anche per questo l’appoggio di Biden sarebbe fondamentale. L’ipotesi val bene la traversata transoceanica, il viaggio potrebbe avvenire già nei prossimi giorni.