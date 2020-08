Governo, Salvini: "Mozione di sfiducia alla ministra Azzolina"

Il leader della Lega Matteo Salvini spiega ad Affaritaliani.it la sua ricetta per la scuola e, dopo il sondaggio Affaritaliani.it - Lab21/RomaTre secondo il quale il 55,2% degli italiani chiede le dimissioni della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, annuncia una mozione di sfiducia alla riapertura dei lavori parlamentari. "Assumere le migliaia di insegnanti precari che, da anni, già lavorano nelle scuole coi nostri figli. Stabilizzare almeno 20.000 insegnanti di sostegno per non lasciare indietro i bimbi disabili. Collaborare con le scuole pubbliche-paritarie per trovare le 10.000 aule mancanti. Dotare tutte le scuole di termoscanner, per misurare la febbre ai bimbi all’ingresso. Dimenticare la mascherina obbligatoria per i bimbi in classe, una inutile e pericolosa follia. Smetterla di giocare coi banchi con le rotelle, di litigare con sindacati, presidi, insegnanti, governatori e famiglie. Queste le proposte della Lega", afferma il segretario della Lega.



"Il ministro è in grado di attuarle? No. Alla riapertura dei lavori, presenteremo una mozione di sfiducia a nome di 8 milioni di studenti e famiglie, di un milione di insegnanti, dei presidi e del personale scolastico tutto. La Scuola Italiana merita di meglio. #azzolinabocciata", conclude l'ex ministro dell'Interno.