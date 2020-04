Governo, Salvini: "Mozione di sfiducia doverosa dopo l'ipotesi Mes"

"Una mozione di sfiducia per l’ipotesi di utilizzo del MES da parte del governo, come approvato dall’Eurogruppo, senza nessuna approvazione del Parlamento e quindi del Popolo, per la Lega è doverosa". Lo annuncia ad Affaritaliani.it il segretario della Lega Matteo Salvini rispondendo alla domanda se, dopo l'accordo all'Eurogruppo sugli aiuti agli Stati per l'emergenza coronavirus, la Lega presenterà una mozione di sfiducia al ministro dell'Economia Gualtieri o all'intero governo.

"Una totale e costruttiva ridiscussione delle regole e dei trattati europei sarà utile e inevitabile: questa crisi dimostra che l’Europa non è una Unione o una casa comune, ma un organismo tecnico e burocratico fondato solo sull’interesse economico di pochi a svantaggio di molti", afferma il segretario della Lega dopo l'accordo all'Eurogruppo sugli aiuti agli Stati per l'emergenza coronavirus.

"Visto che dal 1989 ad oggi l’Italia ha versato 140 miliardi di euro nelle casse di Bruxelles (fra contributi annui, fondi al Mes e ad altri meccanismi europei) ipotizzare di tornare ad una sana Comunità Europea, con meno vincoli e limiti, significa difendere l’interesse nazionale, il diritto alla salute, al lavoro, ai risparmi ed al futuro degli Italiani e dei nostri figli. Aspettare dei soldi (già dati da noi negli anni) per salvare vite e posti di lavoro è una follia", conclude l'ex ministro dell'Interno ed ex vicepremier.