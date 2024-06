Signorelli si autosospende dall'incarico. Lerner: "Diffidiamo da questi amici"

Governo: Signorelli, mi autosospendo incarico con Lollobrigida

"Con riferimento a quanto pubblicato su alcuni organi di stampa, tengo a precisare di non ricordare la conversazione in oggetto, che sarebbe avvenuta molti anni anni fa, e che oggi mi ha colto del tutto di sorpresa. Ritengo altresi' doveroso sottolineare quanto mai distanti da me, dal mio pensiero e dal mio sentire, siano i gravi contenuti di quella conversazione. In attesa di chiarire la vicenda, ho comunicato la mia autosospensione, con effetto immediato, dall'incarico di capo ufficio stampa del ministro Lollobrigida". Cosi' in una nota Paolo Signorelli dopo che un quotidiano ha pubblicato il contenuto di una chat con Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik.

Gad Lerner, 'noi ebrei dovremmo diffidare di questi nuovi amici'

"Noi ebrei dovremmo ricordarci in questi momenti drammatici di diffidare di certi presunti nuovi amici. Oggi si proclamano paladini della lotta all'antisemitismo, mentre tra di loro ne coltivano proprio gli stereotipi più infami". Le parole di Gad Lerner all'Ansa. Il giornalista era citato in una chat tra Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, e Paolo Signorelli, portavoce del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida (FdI). Lerner annuncia che non presenterà alcuna querela: "Mi accontenterò che questo signore venga sloggiato rapidamente dalle istituzioni di questa Repubblica".