Governo, Spadafora: "Mes? Dibattito surreale. Il Pd la smetta di provocarci"

Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, del Movimento 5Stelle, in una intervista pubblicata oggi sul Foglio riprende il Pd sul caso Mes: "Io sono convinto che sia necessario distinguere tra la utilita' della riforma e la scelta dell'utilizzo. Sull'utilita' della riforma non ho dubbi: l'Italia non deve mettere il veto al prossimo Consiglio europeo e sono convinto che i deputati e i senatori che hanno firmato qualche giorno fa la lettera per invitare il governo a non firmare quell'accordo troveranno il modo di rivedere almeno in parte la loro posizione. Sull'utilizzo del Mes, so che il vostro giornale e' a favore dell'utilizzo della linea di credito per le spese sanitarie, ma anche voi dovreste riconoscere che la situazione nella nostra maggioranza e' surreale".

Spadafora spiega meglio il concetto: "E' surreale il dibattito perche' il Partito democratico sa bene qual e' la nostra posizione e insistere su una posizione diversa in modo cosi' oltranzistico significa avvelenare il clima e anche i rapporti con il movimento. Quando in fondo e' lo stesso ministro dell'Economia, il bravissimo Roberto Gualtieri, ad aver detto piu' volte che l'Italia in questo momento non ha bisogno di quel fondo. Trovo incomprensibile questo: che il Pd voglia reiterare uno scontro che si potrebbe tranquillamente evitare".