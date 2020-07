Governo,spiagge: costi bloccati fino al 2033.Maxi sconto per le lobby balneari

Governo,spiagge: costi bloccati fino al 2033.Mega sconto per le lobby balneari

L'emergenza Coronavirus in Italia continua. Ma da questa situazione c'è una categoria che se ne avvantaggia e a lungo termine, sono gli affittuari delle spiagge. Per loro è arrivato un maxi sconto. Nel Dl Rilancio, infatti, - si legge sul Fatto Quotidiano - è stata inserita una norma ad hoc, frutto di un accordo tra Dario Franceschini (Pd) e Maurizio Gasparri (Fi) e votata da tutti in Commissione Bilancio, che proroga le concessioni demaniali marittime (le spiagge), fino al 2033, senza che le concessioni come chiede l'Europa vengano messe all'asta.

Per il Twiga di Marina di Pietrasanta, ad esempio, Flavio Briatore paga 17 mila euro allo Stato a fronte di un fatturato di 4 milioni di euro. Al Papeete di Milano Marittima, reso famoso da Matteo Salvini, i ricavi sono di 3,2 milioni ma il canone è di soli 10 mila euro. Insomma spese fisse garantite per i prossimi 13 anni.