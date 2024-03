Governo, stretta sui giochi: limite di 100€ e canoni in aumento

Giochi online, c'è la stretta del governo

Con l'approvazione definitiva del Decreto Legislativo sui giochi su internet da parte del Consiglio dei Ministri, il Governo interviene per razionalizzare e aggiornare il sistema dei giochi pubblici online, aumentando il valore delle concessioni per renderle più conformi ai livelli di mercato.

Fonti dell'esecutivo sottolineano che questo intervento mira a modernizzare e rendere più rigorose le norme del settore. Tra le principali novità, si registra un significativo aumento delle tariffe per i concessionari operanti in Italia, che ora dovranno pagare tre tipi di canoni: una somma iniziale di 7 milioni di euro anziché i precedenti 250 mila euro, un canone annuale pari al 3% dei ricavi netti e una tassa annuale dello 0,2% dei ricavi netti per le campagne informative sulla ludopatia.

Inoltre, è stato deciso di rinnovare la gara del lotto nel 2025, con una base d'asta aumentata da 700 milioni a un miliardo di euro. Infine, viene vietato definitivamente l'uso del contante per i giochi online: chi desidera ricaricare più di 100 euro dovrà obbligatoriamente utilizzare mezzi di pagamento elettronici tracciabili e sicuri.