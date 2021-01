Governo, tutti uniti contro Conte. Cdx, Pd-Leu-M5s: "Venga subito in Aula"

La crisi di governo ha una prima tangibile conseguenza. Dall'opposizione alla maggioranza si alza un coro unanime: "Conte venga subito in Aula a riferire. Fratelli d'Italia chiede di sospendere i lavori del Senato. "Siamo in una situazione paradossale - ha detto Alberto Balboni intervenendo in Aula durante lo svolgimento delle interrogazioni - Siamo qui per ascoltare le risposte di un governo che non c'è più. Siamo in una situazione assurda e credo che per il rispetto della dignità di quest'Aula si dovrebbero sospendere i lavori, in attesa che la crisi si chiarisca, in modo che il Parlamento abbia un interlocutore vero e non solo l'ologramma di un governo che non esiste più".

A stretto giro di posta ecco la risposta dei partiti di maggioranza, tutti vanno nella stessa direzione. "E' "corretta" e "legittima" la richiesta delle opposizioni di convocare una conferenza dei capigruppo per calendarizzare le comunicazioni del premier Giuseppe Conte sulla crisi innescata dalle dimissioni delle ministre di Italia Viva. I capigruppo di Pd, Graziano Delrio, di Leu, Federico Fornaro, e di M5s, Davide Crippa, hanno aderito all'appello avanzato dal centrodestra. "Il passaggio richiesto è corretto, siamo d'accordo", ha detto Fornaro. "E' innegabile - gli ha fatto eco Delrio - che siamo di fronte a un fatto grave dopo l'annuncio del ritiro delle ministre di Iv. È legittimo vi sia una discussione approfondita della situazione, si convochi una capigruppo e siamo sicuri Conte espleterà tutti i passaggi nelle sedi istituzionali e ci sarà una discussione in quest'aula. Nessuno vuole uscire dalla crisi in maniera confusa e pasticciata".