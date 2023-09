Gp Monza, Barbara Berlusconi incontra Meloni: "Premierato svolta epocale"

Barbara Berlusconi incontra Meloni al Gp di Monza, intesa "vincente" sul premierato

"Sarebbe per veramente una svolta epocale per il Paese. Mio padre soffriva moltissimo dei pochi poteri del premier e ne abbiamo parlato spesso assieme". Così la figlia di Silvio Berlusconi, Barbara, ha commentato con la premier Meloni la riforma costituzionale sul premierato a cui lavora il governo. Come riporta l'Ansa, Barbara avrebbe poi aggiunto: "Ho amici in molti paesi del mondo che mi dicono che nelle loro nazioni lei è stimata e ritenuta molto credibile. Io stessa quando ho viaggiato quest'estate ho sentito solo complimenti".