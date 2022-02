Governo nel caos sul Dl Green Pass. La Lega vota con le opposizioni

Dl Green Pass, Lega con Alternativa e Fratelli d'Italia



Ci risiamo. Come sul Dl MIlleproroghe la maggioranza si spacca nuovamente in Parlamento, questa volta sul Dl Green Pass.



In Commissione affari sociali alla Camera, dove è in corso l'esame del DL 1/2022 contenente misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (in sintesi, il decreto che ha introdotto l'obbligo di green pass rafforzato per gli over 50) la Lega tenta il blitz e la maggioranza si spacca.

In particolare, i deputati del Carroccio hanno votato un emendamento relativo alla quarantena per i bambini assieme ad Alternativa e Fratelli d'Italia, sul quale il governo aveva espresso parere contrario: l'emendamento è stato respinto in commissione.

Non solo: la Lega ha anche chiesto di mettere in votazione un proprio emendamento (anche questo con parere contrario dell'esecutivo) che prevede di eliminare il green pass dopo il 31 marzo, data prevista per la fine dello stato di emergenza. Uno stato di vero caos, che ha costretto la maggioranza a chiedere una sospensione della seduta della commissione, i cui lavori riprenderanno alle 16.

Intanto, su Facebook, il presidente della Camera Roberto Fico scrive, in merito proprio al decreto che riguarda le misure per fronteggiare l'emergenza Covid, all'esame dell'aula di Montecitorio subito dopo il Milleproroghe: "Credo che un progressivo superamento delle restrizioni sia di buon senso e in questo solco si stanno già muovendo governo e Parlamento".



