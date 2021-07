Green pass destra all'attacco, Meloni: "Vaccino mia figlia? Neanche in catene"

"Grazie al buonsenso della Lega, il green pass non e' richiesto per i trasporti o per lavorare. E sono cambiati i criteri per il cambio di colore delle Regioni. Non sono risultati scontati, visto che si partiva da un modello (il green pass francese) particolarmente severo, improvviso e radicale".

E' quanto si fa trapelare in una nota diffusa dal partito di via Bellerio. "Ferme restando le doverose e necessarie cautele, per la Lega restano incomprensibili alcune scelte come la mancata riapertura delle discoteche - si aggiunge -. E sono preoccupanti le grida di dolore di troppi ristoratori e operatori turistici che lamentano disdette, per non parlare di intere famiglie che non riusciranno ad adeguarsi per tempo ai nuovi criteri".

Lega irritata per minacce M5s-Pd

La Lega e' determinata a rimanere nel governo e a guidare a lungo il Paese ma c'e' "profonda irritazione": tutto il partito, a cominciare da Matteo Salvini, e' impegnato a sostenere le riforme mentre i 5 stelle minacciano sfracelli sulla Giustizia (e proprio in queste ore si fanno notare per le troppe assenze in Aula) e il Pd tira la corda su nuove tasse e Ddl Zan. E' quanto si fa trapelare in una nota diffusa da via Bellerio. In queste ore, la Lega conferma il suo impegno per cambiare la Giustizia (ci saranno piu' di mille gazebo anche domani e dopo, da Nord a Sud) e sta ascoltando le ragioni di famiglie e imprese che chiedono meno burocrazia e piu' liberta', si aggiunge.

Vaccino, Meloni: "A mia figlia neanche in catene, stiamo picconando lo stato di diritto"

"Non sono contraria al vaccino ma se mi chiedi di vaccinare mia figlia di 12 anni neanche in catene. Mia madre ha dei problemi e l'ho fatta vaccinare cinque mesi fa ma secondo me vaccinare un bambino di 12 anni e' un errore". Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni.

"Sul Green pass non sono d'accordo, la considero una misura inefficace, economicida, una misura che devasta il nostro turismo". "Stiamo picconando il nostro Stato di diritto. Se devo esibire un certificato per essere libero, vuol dire che non sono libero. Questi sono precedenti che pagheremo". Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni, presentando il suo libro al caffe' la Versiliana di Marina di Pietrasanta.