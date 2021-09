Green Pass, parlamentari non vaccinati? Ecco quanti sono (e i partiti)

L'ordine del giorno è in arrivo. Come una spada di Damocle si sta per abbattere su deputati e senatori non vaccinati. Insieme al Decreto Green Pass 2, che otterrà il via libera di Montecitorio mercoledì dopo il voto di fiducia (scontato il sì di tutta la maggioranza), certamente verrà presentato - probabilmente da parte del Centrodestra - un ordine del giorno che, se approvato, impegnerà formalmente la Camera (e la stessa cosa verrà fatta presto anche al Senato) a rendere obbligatorio il Green Pass anche per i parlamentari. "Se vale per tutti i cittadini, deve valere anche per noi che siamo la cosiddetta casta", spiega un deputato di maggioranza di lungo corso. Ma quanti sono i parlamentari non vaccinati?



La domanda rimbalza dai divanetti del Transatlantico fino ai tanti bar che si trovano attorno ai palazzi del potere romani. Impossibile fare nomi, ovviamente, vista la legge sulla privacy, ma incrociando fonti di diversi partiti, l'ipotesi più probabile che è ad oggi - lunedì 20 settembre - i non vaccinati siano circa il 10% del totale degli eletti, ovvero 90 (60 a Montecitorio e 30 a Palazzo Madama). Occhi puntati, spiegano le fonti di maggioranza e opposizione, in particolare ai gruppi 5 Stelle ed ex 5 Stelle (Alternativa C'è), con qualche sospetto anche su una fetta del Centrodestra (meno Forza Italia) e perfino nel Pd. Difficile, invece, che in Italia Viva e nei vari gruppi centristi ci siano non vaccinati.



E' quasi certo, dunque, che dal 15 ottobre, giorno in cui entrerà in vigore l'obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori italiani, anche per i parlamentari sarà necessario esibire il lasciapassare anti-Covid, altrimenti niente ingresso in Aula e, decreto legge alla mano, anche niente stipendio. "O si riempiono di tamponi (uno o due alla settimana) oppure corrono a vaccinarsi per evitare figuracce di fronte all'opinione pubblica", ironizza un senatore moderato. E' vero che c'è sempre la strada del tampone, per chi vuole evitare il vaccino, ma inevitabilmente il rischio che la notizia esca sui media c'è ed è facile pensare che dalla metà del mese prossimo scatterà la caccia dei giornalisti al parlamentare No Vax. I numeri non sono ufficiali, impossibile una stima esatta, ma in Parlamento sono convinti che circa un 10% di deputati e senatori, anche e soprattutto di maggioranza, non si sia ancora adeguato alle norme varate dal governo Draghi.