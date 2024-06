Grillo attacca Conte: "Ha preso più voti Berlusconi da morto. M5s vaporizzato"

M5s, Grillo esce allo scoperto e attacca apertamente Conte. Il piano per mettere Raggi al suo posto

Beppe Grillo è tornato a fare politica e il suo attacco dopo il flop alle Europee nei confronti del leader Giuseppe Conte sembra proprio studiato per indebolirlo e indurlo a mollare la guida del M5s. Grillo ha rotto il silenzio dal palco di Fiesole nel corso del suo spettacolo "Io sono un altro". Grillo non ha usato mezzi termini per attaccare l'ex premier: "Ho incontrato Conte, mi ha fatto un po' tenerezza. Ha preso più voti Berlusconi da morto che lui da vivo", ha ironizzato il fondatore del M5s. Il comico ha insistito sul crollo elettorale: "Non è più - dice Grillo e lo riporta Il Corriere della Sera - il momento di gridare, è l’epoca di Conte, è una persona moderata. Il Movimento che abbiamo fatto forse non c’è più, dicono che forse siamo vaporizzati, forse è la parola giusta".

L’uscita di Grillo, dopo la presa di distanza dalla linea politica del M5s da parte di Virginia Raggi ieri in un'intervista al Corriere, inizia a segnare in modo profondo un solco tra l’anima contiana e la vecchia guardia stellata. Grillo spinge per una leader donna e la Raggi è proprio la favorita. A schierarsi con il garante c'è anche Danilo Toninelli: "Bisogna ricostruire quello che è stato decostruito. Il Movimento 5 Stelle non è né di destra né di sinistra. Si allea con le idee che propone a tutti, chiunque essi siano, e si cerca di votarle. Il fatto di essersi messi nel campo progressista o nel campo di centrosinistra significa non aver capito cosa sia il M5s", afferma l’ex ministro.