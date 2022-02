Guerra nucleare: 6.255 bombe atomiche russe terrorizzano il mondo

Guerra nucleare: 1.625 ordigni atomici russi sono immediatamente pronti a colpire



Guerra nucleare? Tutti coloro che hanno ascoltato il presidnete russo Vladimir Putin minacciare i vicini ha paura: «Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che Mosca risponderà con conseguenze mai viste prima. Siamo preparati a tutto». Parole pronunciate all’alba del 24 febbraio per annunciare l’invasione dell’Ucraina. Tutti sanno che la Russia è, da erede dell’Unione Sovietica, una delle due maggiori potenze nucleari del mondo e negli ultimi mesi ha mostrato al mondo anche armi supermoderne in grado di viaggiare ad una velocità tale da rendere inoffensivi i sistemi di difesa occidentali.

La Russia - si legge su www.lasicilia.it - ha aderito sin dal 1970 al Trattato di non Proliferazione Nucleare con il quale i Paesi hanno iniziato a coordinare il loro impegno per ridurre i loro arsenali nucleari anche in piena Guerra Fredda nella consapevolezza che un conflitto nucleare non avrebbe avuto né vinti né vincitori. Celebre la frase attribuita alo scienziato Albert Einstein: “Non so come sarà combattuta la terza guerra mondiale, ma posso dirvi cosa useranno nella quarta: clave e pietre”. Usa e Russia nel 2010 hanno firmato un altro accordo che scade fra tre anni sugli armamenti nucleari, chiamato “New Start”, che stabilisce il limite di armi atomiche per le due superpotenze: 1.550. Solo che è un limite che esclude le testate montate su missili a corto raggio e le cosidette armi nucleari tattiche che sono quelle che sono progettate per essere utilizzate nel campo di battaglia e quindi non come deterrente.

Ecco perché gli arsenali di Usa e Russia sono di almeno tre volte più grandi. Secondo l’International Peace Research Institute (Sipri) di Stoccolma, Uniti e Russia hanno il 90% delle armi nucleari.

Gli Usa hanno 5.550 testate nucleari, 1.800 delle quali già collocate nei missili o stoccate in basi militari con forze operative e quindi di pronto utilizzo. La Russia ha 6.255 armi, di cui 1.625 di pronto utilizzo (compresi nei nuovi missili ipersonoci Kinzhal e Zirkon). Poi ci sono testate nei sottomarini, nei bombardieri e nei missili intercontinentali nelle basi dello sterminato territorio russo. Oltre a Usa e Russia hanno, ufficialmente, armi atomiche anche Regno Unito (215), Francia (300) e la Cina (280). Si tratta di Paesi che aderiscono al trattato di non proliferazione. Ma hanno testate nucleari anche Pakistan (150), India (140) e Corea del Nord (20) che non hanno firmato l’accordo. Si ritiene che anche Israele sia in possesso di armamenti nucleari, ma lo Stato ebraico non ha mai ammesso la circostanza.