Guerra Ucraina, Mattarella: "La Russia va fermata subito, anche con sacrifici"

Ucraina, Mattarella: "Questa guerra un inconcepibile ritorno al passato"

"L'ingiustificabile conflitto" in Ucraina, "questo ritorno all'indietro della storia e della civiltà", "va fermato subito, con decisione. E tutti sono chiamati a "un più forte impegno per la pace, perché si ritirino le forze di occupazione e si fermino le armi, perché' sia ripristinato il diritto internazionale e siano rispettate le sovranità nazionali". È l'appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il passaggio chiave della giornata politica italiana a quasi due settimane dall'occupazione russa dell'Ucraina.

Intanto, proseguono i contatti del presidente del Consiglio, Mario Draghi, con i leader dei paesi con cui dialogare per affrancare l'Italia dalla dipendenza energetica da Mosca. Il premier oggi ha avuto stamattina una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev. I due leader - rende noto Palazzo Chigi - hanno discusso la situazione sul terreno in Ucraina e l'ulteriore rafforzamento della cooperazione bilaterale, in particolare nel settore energetico. Domani Draghi sarà in Parlamento per il "premier question time". E riferirà della crisi ucraina alla vigilia del vertice dei Capi di Stato e di governo della Ue in programma per giovedì e venerdì a Versailles.