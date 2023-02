I parlamentari siciliani si aumentano lo stipendio: 900 euro in più al mese

Ars: "Adeguamento al costo della vita". Scandalo al parlamento siciliano

Aumenta il costo della vita e i parlamentari siciliani adeguano i loro stipendi, da 11mila euro al mese passeranno a 12mila. L'aumento della spesa, che passa 10,45 a 11,2 milioni di euro, era stata prevista con l'approvazione della legge regionale 1/2014. "Un adeguamento secondo la variazione dell'indice Istat del costo della vita". I deputati dell’Assemblea regionale siciliana - si legge su Repubblica - hanno aumentato i loro stipendi per quasi 11 mila lordi l’anno, pari a circa 890 euro al mese. Per settimane a tenere banco è stata la norma sull’adeguamento delle indennità ai sindaci, che aveva ricevuto il via libera in commissione Affari Istituzionali ed è stata stralciata in commissione Bilancio per il parere contrario del governo.

Cresce l’inflazione e cresce anche la spesa dell’Ars per le indennità dei parlamentari che passa dai 10,45 milioni dello scorso anno a 11,2 milioni per il 2023. E’ il risultato dell’approvazione del bilancio interno dell’Ars votato in aula che prevedeva, come precisato in una nota integrativa, un adeguamento secondo la variazione dell’indice Istat del costo della vita. Una maggiore spesa, per circa 750 mila euro, che comporterà un incremento di 10.700 euro per ciascuno dei 70 parlamentari, ovvero circa 890 euro lordi al mese ciascuno. Il caso politico esplode e c'è chi grida allo scandalo.