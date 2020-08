I renziani: "Vaccinazione di massa. Proteggere i più deboli dal Covid"

"La nostra idea è che dopo aver validato e testato il vaccino bisogna fare una grande campagna informativa e come avviene per le altre malattie infettive che sono state debellate, fare una vaccinazione di massa. Per proteggere i più deboli, in particolare gli anziani. Il problema non sono le sanzioni ma responsabilizzare tutti ad occuparsi dei propri nonni". Con queste parole il coordinatore nazionale di Italia Viva, Ettore Rosato, risponde alla domanda di Affaritaliani.it su quali sanzioni siano previste dalla proposta dei renziani, nel caso in cui il vaccino anti-Covid fosse davvero obbligatorio, per coloro che decidessero comunque di non vaccinarsi.



A parlare di vaccino "non obbligatorio" è stato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a La Piazza (Ceglie Messapica) domenica scorsa, intervistato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino. Poi si è aperto il dibattito, con Matteo Renzi che si è schierato per l'obbligatorietà lanciando addirittura una petizione online.



IL VACCINO ANTI-COVID DOVRA' ESSERE OBBLIGATORIO? VOTA