Il 57,2% degli italiani vuole il voto. Il sondaggio che scuote il Palazzo

La maggioranza degli italiani chiede le elezioni politiche anticipate. E' il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all'università Mercatorum, dove è docente di strategie delle ricerche di opinione e dei consumi.



Di fronte allo stallo dell'ex maggioranza, il 57,2% del campione intervistato vuole andare alle urne il prima possibile. Solo il 42,8% chiede il Conte ter.



Alla domanda su chi gli italiani vorrebbero come nuovo premier, in prima posizione Mario Draghi con il 21%, segue Giuseppe Conte con il 12. Al terzo posto Matteo Salvini con l'11%. In quarta posizione con il 9% Nicola Zingaretti e Giorgia Meloni.