Il Cdm approva il disegno di legge per vietare cibi sintetici

Cdm approva il disegno di legge per vietare cibi sintetici

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il disegno di legge per il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici.

Schillaci, stop cibo sintetico per principio precauzione

"E' una legge significativa quella contro i cibi sintetici: si basa sul principio di precauzione perchè oggi non ci sono studi scientifici sugli effetti dei cibi sintetici. Ribadiamo il massimo livello di tutela della salute dei cittadini e la salvaguardia del patrimonio della nostra nazione e della nostra cultura agroalimentare che si basa sulla dieta mediterranea". Così il ministro della Salute Orazio Schillaci alla conferenza stampa al termine del Cdm.

CIBO SINTETICO. BEDUSCHI (LOMBARDIA): BENE STOP DEL GOVERNO A DERIVA FOLLE

"Detto, fatto. L'ok del consiglio dei ministri al ddl che vieta la produzione e l'immissione sul mercato di cibo sintetico è una promessa mantenuta dal governo, ma soprattutto una risposta concreta al mondo agricolo nazionale che guarda con preoccupazione ai tentativi di chi vorrebbe attaccare il made in Italy con brutte copie, addirittura create in laboratorio. Bene il ministro Lollobrigida per avere tenuto la barra dritta su questo tema e un grazie dalla Lombardia, che vanta il patrimonio zootecnico più importante del Paese e vuole continuare a offrire agli italiani i suoi prodotti tradizionali".

Lo dichiara Alessandro Beduschi, assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, commentando il via libera, deciso oggi dal c.d.m., del disegno di legge sul cibo sintetico