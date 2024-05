Il confronto tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein? Affaritaliani.it si candida per ospitarlo. La proposta di Perrino: “Pronti a un'edizione straordinaria della Piazza”

Il confronto tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein? Affaritaliani.it si candida per ospitarlo. La proposta di Perrino: “Fatelo da noi”

“Se la Rai non vuole moderare il confronto tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein noi siamo invece disponibili e pronti a ospitare le due leader di partito nella nostra sede di via Eustachi, ma anche a Roma, in Palazzo Wedekind o a Ceglie Messapica, con un’edizione straordinaria de La Piazza”. Così il direttore di affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, lancia la proposta di ospitare il duello tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein che la Rai ha scelto di non ospitare dopo l’impossibilità di rispettare le linee guida dell’Agcom sulla par condicio.

Il direttore Perrino da anni, tutte le estati, porta la politica in “piazza” con la fortunata kermesse di affaritaliani.it che si svolge a Ceglie Messapica (Brindisi), un luogo libero che ha ospitato tutti i leader degli ultimi anni. È il palcoscenico dove Silvio Berlusconi ha fatto il suo ultimo intervento. Ma anche quello che ha ospitato Giuseppe Conte premier. Non solo: La Piazza ha tenuto a battesimo Giorgia Meloni nell’agosto del 2022, a pochi giorni dalle elezioni politiche che l’hanno incoronata prima presidente del Consiglio donna in Italia, così come moltissimi leader di partito, ministri e uomini delle Istituzioni che si sono alternati sul palco di Ceglie Messapica.

