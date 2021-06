Il geologo che studia da sindaco. Torino, chi è il candidato del Csx

Sheldon Cooper, il genio della fortunata serie americana The Big Bang Theory, ha definito “la geologia "la Kardashian della scienza”. Chissà che ne pensa Stefano Lo Russo, capogruppo PD al comune di Torino, Professore Ordinario Geologia Applicata al Politecnico di Torino e fresco vincitore delle primarie torinesi, piuttosto solitarie in termini di affluenza. Dunque, guiderà la coalizione di centrosinistra nella prossima campagna elettorale. Lui si presenta così: "Mi chiamo Lo Russo. Mio papà è meridionale, mia mamma è piemontese e io sono nato nel 1975 a Torino. Qui sono cresciuto e ho sempre vissuto". Non fa mistero di studiare da sindaco da molto tempo. Si è preparato con quella meticolosa perseveranza da ingegnere, maturando un’esperienza amministrativa importante, anche a capo di un assessorato di peso come quello all’Urbanistica. Alle regionali non si è candidato perché sapeva di voler correre per la poltrona di sindaco. Chi lo conosce, dice che ha l'empatia di un sasso. Ha ereditato la naturale antipatia di Fassino con l'aggiunta di un po' di quella saccenza professorale che fa tanto spogliatoio, ma dopo una rissa. Sa bene che a un eventuale ballottaggio non potrà contare sul voto dei Cinquestelle che ha snobbato malamente, per questo vuole vincere al primo turno, anche se l’affluenza alle primarie non promette nulla di buono. Anche per lui abbiamo collezionato alcune pillole in una sorta di dizionario tuitterale del suo simpatico pensiero.



#Bisogni

Per arrivare a definire un nuovo progetto per la Città abbiamo bisogno, innanzitutto, di conoscere in profondità i cambiamenti che Torino sta vivendo, comprendere le potenzialità e i bisogni del territorio e dei cittadini, fare rete.



#Chitarra

Tra le mille cose che ho fatto in questi giorni e che avrei sempre voluto o dovuto fare ma che non avevo ancora fatto dando sempre priorità ad altro ce n'è una particolare e divertente: ho ripreso in mano la chitarra...



#Coccinelle

È comune credenza popolare che le coccinelle siano dei portafortuna. Personalmente non credo molto a queste cose ma comunque questo incontro inaspettato sul citofono mi ha migliorato l'umore, e di questi tempi ci vuole.



#Covid

L'emergenza Covid-19 ha messo in evidenza anche nel nostro territorio che la Salute è un bene pubblico primario e che l'attuale rete di offerta sanitaria e socio-assistenziale va ripensata



#Donne

Il contrasto alla violenza sulle donne non ha colore politico. In Sala Rossa un simbolo a ricordo di tutte le vittime di femminicidio.

#EsenzioneIMU

Torino deve tornare attrattiva e ha bisogno di farlo anche attraverso il suo immenso patrimonio immobiliare: da sindaco proporrò l'esenzione imu ai proprietari che sceglieranno di affittare case agli studenti fuori sede a prezzo calmierato.



#Fermate

Il taglio delle fermate voluto da #Appendino e la sua assessora Lapietra è una vera idiozia.







#Genitori

Una delle cose più belle che possa capitare nella vita è essere genitori. Gioia, orgoglio, dubbi, sofferenze sono elementi che accompagnano ogni giorno la nostra responsabilità educativa in un equilibrio sempre difficile da comporre e di fondo mai stabile.



#Geologia

I politici italiani: un popolo di sopraffini geologi. Poi però, passata l'emergenza, le priorità di investimento pubblico sono sempre altre. Che rabbia.



#Maneskin

Grande vittoria per Måneskin! L’anno prossimo Eurovision Song Contest in Italia! Perché non a Torino? Ci proviamo?



#M5s

Spero davvero che chi nel PD sta lavorando al consolidamento dell'alleanza con il M5S mettendo in crisi strutturale il centrosinistra, soprattutto a livello locale, sappia bene cosa stia facendo.



#Monopattini

Nell'infinita pantomima dei monopattini a Torino, che sembra sempre di più una telenovela anni '80, apprendiamo del ritiro delle dimissioni del Comandante Bezzon rassegnate dopo la questione delle multe comminate ai conduttori dei monopattini.



#Stellantis

La notizia della fusione tra Fca-Psa fa ben sperare per lo sviluppo e l’ampliamento del settore automobilistico a livello torinese. Un gruppo industriale che sarà sicuramente ancora più competitivo a livello mondiale.



#Tav

Infrastruttura essenziale per Torino, senza se e senza ma. Ma forse non basta. Personalmente da un po' di tempo sto pensando che bisognerebbe iniziare a progettare un'altra infrastruttura ferroviaria: il treno ad alta velocità Torino-Malpensa potenziando un ruolo un po' diverso dell'aeroporto di Caselle, che è in forte sofferenza, rispetto a quello attuale.



#TuoLei

Da un po' di tempo mi capita sempre più frequentemente di incontrare sconosciuti che usano il tu invece che il lei nei contesti più disparati. Confesso che in molti casi la cosa la trovo fuori luogo, soprattutto nei contesti lavorativi.



#Visioni

Una visione, per non essere effimera, comincia dalla realtà. E la realtà ci dice che i prossimi anni saranno molto difficili. Una vera sfida tra la ripartenza e il declino.

#Vittoria

Questa vittoria mi riempie di orgoglio e la devo a tutti voi che in questi mesi siete stati al mio fianco sostenendomi. Un ringraziamento doveroso va a Enzo Lavolta, Francesco Tresso e Igor Boni per essere stati avversari corretti e di alto profilo durante le primarie e al Partito Democratico Torino e all'intera macchina organizzativa delle primarie.



#Whateverittakes

Per preservare il lavoro. Per attrarre investimenti. Per far ripartire l’economia.

Per difendere i diritti di tutti. Per aumentare la qualità della vita. Per tutelare la salute. Per migliorare la sicurezza.



#Zingaretti

É un momento davvero confuso. Zingaretti annuncia - e fa bene - una indispensabile rifondazione strutturale del PD ricevendo il plauso di molti e anche quello, purtroppo un po' sospetto, di alcuni notabili romani e di qualche fuoriuscito