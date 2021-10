Il Pd cambia nome. Letta si riprende Mdp e unisce Conte, Calenda e Renzi

Tutto ruota attorno al progetto delle 'Agorà democratiche', nato quasi in sordina come se fosse il solito tentativo del Partito Democratico di apparire meno elitario e meno da salotti buoni e maggiormente legato al territorio, alla base e al popolo. Poi con l'estate le Agorà hanno iniziato a lavorare da Nord a Sud, spinte da Nicola Oddati, ex coordinatore della segreteria di zingaretti e al quale Letta ha affidato la guida del progetto, per preparare il terreno in vista delle elezioni amministrative e con il voto dello scorso 3-4 ottobre i risultati si sono visti.



La vittoria del Centrosinistra, che Enrico Letta ha ribattezzato 'nuovo Ulivo' anche per un legame storico ed emotivo con un passato non lontano di successi, nasce proprio da questo lungo cammino, un percorso che riportato il Pd a essere la prima forza politica del Paese e nel quale, in sordina, ha giocato e sta giocando un ruolo fondamentale anche l'ex segretario e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.



L'obiettivo, ovviamente, sono le elezioni politiche del 2023 e la sconfitta della destra di Salvini e Meloni. Il primo banco di prova, superato brillantemente, sono state le Amministrative e i sentiment sui ballottaggi sono ottimi. La strategia, il progetto, è quello di includere e ampliare il fronte riformista e progressista, proprio come sta accadendo in queste settimane con esperimenti interessanti ad esempio in Sicilia e in Calabria.



Il primo step, dato ormai quasi per scontato, è il rientro all'interno del Pd di Articolo-Mdp, ovvero del ministro Roberto Speranza, dell'ex presidente del Senato Piero Grasso e di altri big di sinistra tra i quali Pierluigi Bersani, che ha annunciato di non volersi ricandidare alle prossime elezioni ma che sicuramente insieme a Letta (storica e vera la loro amicizia) è artefice di questo ritorno a casa. Si vedrà che cosa vorrà fare l'altra metà di LeU ovvero Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni, mentre il loro deputato Palazzotto è già rientrato nel Pd proprio attraverso Oddati le porte certamente non sono chiuse.