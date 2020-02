Il ritorno di Casaleggio (da Vespa): "Rousseau è il cuore pulsante del M5S"

M5s: Casaleggio, Di Maio in prima linea e sabato in piazza - Le dimissioni di Luigi di Maio da Capo politico di M5s? "Ho condiviso il suo auspicio di mettere al centro del dibattito i temi e non le persone. Di Maio ha fatto un passo indietro come Capo politico ma e' sempre in prima linea, sia nelle attivita' interne sia in piazza questo sabato per la manifestazione contro i vitalizi". Lo ha detto il presidente dell'Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, a Porta a porta in onda stasera.

M5s: Casaleggio, Fioramonti? Non ha capito regole o non voluto - "Nel Movimento comandano gli iscritti e le regole. Non so se Fioramonti non abbia capito le regole o non le abbia volute rispettare. Fatto sta che si e' messo fuori da M5s". Lo ha detto il presidente dell'Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, a Porta a porta in onda stasera, rispondendo a una domanda sull'ex-ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti.

M5s: Casaleggio, sostituire Rousseau? Come trapianto cuore - E' possibile scindere Rousseau da M5s o sostituirlo? "Rousseau e' il metodo che M5s applica per la partecipazione degli iscritti. E' il cuore pulsante del Movimento. E' sempre possibile fare un trapianto di cuore, a rischio di chi decide di farlo". Lo ha detto il presidente dell'Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, a Porta a porta in onda stasera.

M5s: Casaleggio, parlamentari contenti di contributi a Rousseau - "I parlamentari di M5s sono contenti di supportare Rousseau con questo contributo di 300 euro al mese, perche' vedono in Rousseau la voce degli iscritti". Lo ha detto il presidente dell'Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, a Porta a porta in onda stasera.

M5s: Casaleggio, documento dissidenti? Letto da tutti ma non io - Il documento dei tre dissidenti M5s al Senato? "Non ho ancora letto il documento, che a quanto pare hanno fatto leggere a tutti, ma io non l'ho ancora ricevuto". Lo ha detto il presidente dell'Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, a Porta a porta in onda stasera.

M5s: Casaleggio, padroni del Movimento sono gli iscritti - "I padroni di M5s sono gli iscritti, i cittadini. Questo e' sempre stato il centro: la partecipazione degli iscritti". Lo ha detto il presidente dell'Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, a Porta a porta in onda stasera.