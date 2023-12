Immacolata, messaggio del Papa ai duri e puri: "Non c'è pace senza perdono"

Papa: in piazza di Spagna per preghiera alla Madonna

Papa Francesco si è recato in piazza di Spagna per il tradizionale omaggio alla statua della Vergine, nel giorno della Solennità dell'Immacolata Concezione. In piazza Mignanelli, il Pontefice e' arrivato a bordo dell'utilitaria nera, procedendo a passo d'uomo. L'auto si e' fermata piu' volte davanti alle transenne dietro alle quali sono assiepati i fedeli. Francesco sorridente ha salutato e benedetto i presenti. E' poi stato accolto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dal cardinale vicario Angelo De Donatis.

Papa: Dio cambia i nostri cuori, non c'e' pace senza perdono

"Mostraci ancora, o Madre, la via della conversione, perche' non c'e' pace senza perdono e non c'e' perdono senza pentimento. Il mondo cambia se i cuori cambiano; e ognuno deve dire: a partire dal mio. Ma il cuore umano solo Dio lo puo' cambiare con la sua grazia: quella in cui tu, Maria, sei immersa fin dal primo istante". E' un passaggio della preghiera che Papa Francesco ha recitato nel corso dell'Atto di venerazione dell'Immacolata a Piazza di Spagna. Un passaggio molto politico dove il Santo padre, cercando di leggere fra le righe del suo discorso, vuole mandare un messaggio ai "duri e puri" della politica mondiale, a quelli che oggi, nei teatri di guerra, vengono animati dall'odio e non prendono in considerazione lo stop alle ostilità.

Papa: male non ha la prima ne' ultima parola

"Abbiamo bisogno di te, Madre, perche' tu sei l'Immacolata Concezione. La tua persona, il fatto stesso che tu esisti ci ricorda che il male non ha ne' la prima ne' l'ultima parola; che il nostro destino non e' la morte ma la vita, non e' l'odio ma la fraternita', non e' il conflitto ma l'armonia, non e' la guerra ma la pace". E' un passaggio della preghiera che Papa Francesco ha recitato nel corso dell'Atto di venerazione dell'Immacolata a Piazza di Spagna.

"Guardando a te, ci sentiamo confermati in questa fede che gli avvenimenti a volte mettono a dura prova. E tu, Madre, rivolgi i tuoi occhi di misericordia su tutti i popoli oppressi dall'ingiustizia e dalla poverta', provati dalla guerra; madre, guarda al martoriato popolo ucraino, guarda al popolo palestinese e al popolo israeliano, ripiombati nella spirale della violenza".

Papa: Dio liberaci dalla violenza contro le donne

"Oggi, Maria, abbiamo bisogno di te come donna, per affidarti tutte le donne che hanno sofferto violenza e quelle che ancora ne sono vittime, in questa citta', in Italia e in ogni parte del mondo. Tu le conosci a una a una, conosci i loro volti. Asciuga, ti preghiamo, le loro lacrime e quelle dei loro cari. E aiuta noi a fare un cammino di educazione e di purificazione,riconoscendo e contrastando la violenza annidata nei nostri cuori e nelle nostre menti e chiedendo a Dio che ce ne liberi". E' un passaggio della preghiera che Papa Francesco ha recitato nel corso dell'Atto di venerazione dell'Immacolata a Piazza di Spagna.