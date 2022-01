Inchiesta Moby, coppia di pr e quel cv invisibile. E la poltrona da 200 mila €

Moby, la consulente "invisibile" che trattava con fondazione Open

Prosegue l'inchiesta sul traffico di influenze illecite che vede iscritti nel registro degli indagati l'armatore di Moby Vincenzo Onorato e il garante del M5s Beppe Grillo. Spunta un nome a sorpresa, si tratta di una pr che dal 2016 al 2019 è stata responsabile delle relazioni esterne e rapporti istituzionali di Moby, potrebbe essere - si legge sulla Verità - una figura chiave nell'inchiesta della Procura di Milano. Si tratta di Annamaria Barrile, la donna non è indagata, ma nel suo ufficio è scattata una perquisizione e il sequestro dei documenti. Trovate alcune mail che confermerebbero il suo ruolo nell'iter delle leggi per favorire l'azienda di Onorato. Lei il contatto con fondazione Open di Renzi, a cui il patron di Moby versò 300 mila euro di contributi.

Dopo l'esperienza a Moby - prosegue la Verità - la Barrile ha un balzo di carriera e diventa direttore delle relazioni istituzionali a Confagricoltura, una delle principali organizzazioni di categoria del settore agricolo. La sua nomina è stata ufficializzata durante il Conte bis, quando sulla poltrona di ministra dell'Agricoltura sedeva proprio la renziana Teresa Bellanova. Ora l'ulteriore passaggio di carriera, da giugno sostituirà il direttore generale di Confagricoltura, una poltrona da 200 mila euro l'anno. Ma la particolarità è che sul suo curriculum l'esperienza di 3 anni con Moby non venga mai citata. Occhi puntati anche sul marito Francesco Luti, passato da direttore della comunicazione di Philip Morris a quello identico in Lottomatica. Entrambe in rapporti con la Casaleggio Associati e citate da articoli di stampa per presunti illeciti.

LEGGI ANCHE

Super Green Pass senza scadenza con la terza dose. Governo, mossa a sorpresa

Fegato, come disintossicarlo? Ecco 3 alimenti magici

Autostrade, trionfo Benetton: 9,3mld dallo Stato. Pagheranno gli automobilisti