Inchiesta Sogei, Roggiani (Pd): "Ora Meloni riferisca in parlamento sui suoi rapporti con Musk"

Grande allerta tra le fila dell'opposizione per la maxi-inchiesta che ha portato all’arresto di Paolino Iorio, direttore generale di Sogei, società in house controllata interamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Iorio avrebbe intascato oltre 100mila euro di tangenti da un imprenditore. Ma sono complessivamente 18 gli indagati. Tra questi anche il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, accusato di concorso in corruzione per aver ricevuto un documento interno della Farnesina da un militare della Marina.

Silvia Roggiani, deputata e segretaria regionale di Pd Lombardia, commenta ad Affaritaliani.it: "Gli arresti? Segnale d’allarme sulla possibile corruzione in aziende partecipate dallo Stato. Ed ora Meloni venga in Parlamento a chiarire i suoi rapporti con Musk". L’intervista.

Roggiani, un commento sull'indagine Sogei?

L'indagine che coinvolge la Sogei è un segnale allarmante di come la corruzione possa infiltrarsi in aziende partecipate dallo Stato, in particolare in una realtà come Sogei, che gestisce dati sensibili di tutti i cittadini italiani. Questa maxi-inchiesta non solleva solo interrogativi sulla trasparenza e sull'integrità dei processi di appalto, ma mette anche in luce la necessità di una vigilanza costante su enti che lavorano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia. È fondamentale che la magistratura faccia la massima chiarezza.

Quali possono essere le conseguenze a livello politico?

Le conseguenze politiche di questa inchiesta potrebbero essere significative. Il coinvolgimento di figure di alto profilo, tra cui il referente di Elon Musk in Italia, getta un'ombra sul governo e sulle sue scelte in merito alla gestione di appalti e collaborazioni con aziende private. È essenziale che il governo risponda rapidamente e chiaramente alle preoccupazioni espresse dall'opposizione, fornendo trasparenza sui legami tra Sogei e altri enti, nonché sul presunto accordo con Starlink. La mancanza di chiarezza potrebbe minare ulteriormente la fiducia dei cittadini e delle istituzioni. E sarebbe gravissimo.

Gli accordi con Musk sono ancora un interrogativo?

Come Pd abbiamo subito annunciato un’interrogazione che chiede al governo di chiarire i dettagli dell'accordo tra la Premier Giorgia Meloni ed Elon Musk, in particolare riguardo alla revisione del PNRR e agli accordi tra Starlink e il governo italiano. È cruciale che il governo venga in Parlamento a rispondere a queste domande, garantendo la massima trasparenza e chiarezza sulle implicazioni di tali accordi per il futuro della nostra infrastruttura digitale.