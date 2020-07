Incontro di tre ore Conte-Casaleggio. Pressing del premier sulle Regionali

È terminato dopo circa tre ore l'incontro a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e Davide Casaleggio, presidente dell'associazione Rousseau. Al centro del colloquio anche le elezioni regionali. Lo spiega lo stesso Casaleggio ai cronisti. Avete parlato di elezioni regionali? "Abbiamo parlato un po' di tutto, anche di quello", è stata la risposta. "Abbiamo chiacchierato e gli ho presentato il piano dell'associazione Gianroberto Casaleggio", ha aggiunto Casaleggio.

Il presidente del Consiglio, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, sta facendo pressione sui vertici del Movimento 5 Stelle affinché si trovi l'accordo con il Partito Democratico nel maggior numero di Regioni che andranno al voto il prossimo 20-21 settembre.

Davide Casaleggio, secondo quanto si apprende, domani dovrebbe incontrare anche Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri infatti oggi pomeriggio è impegnato in una missione in Bulgaria. Il ritorno in Italia è previsto in serata.