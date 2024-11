Incontro Schlein-Draghi, caccia ai nuovi equilibri nel Csx e nell'Ue dopo la vittoria di Trump

Incontro Schlein-Draghi, cosa cambia dopo la vittoria di Trump in Europa e nella Sinistra

Da ieri è cambiato tutto a livello internazionale, la vittoria di Trump alle elezioni presidenziali ha stravolto ogni equilibrio. Ora per i partiti politici della maggioranza ma anche dell'opposizione è tempo di riposizionarsi e queste riflessioni riguardano naturalmente anche l'Italia, perché con Trump al potere le cose potrebbero cambiare sul fronte delle guerre in Ucraina e Medio Oriente, ma non solo. Anche sul futuro dell'Europa ora c'è grande incertezza, visto che il tycoon ha ribadito l'intenzione di pretendere che vengano aumentati gli investimenti militari per la Nato e ha minacciato anche di mettere nuovi dazi sui prodotti dell'Ue. In questo quadro di grande incertezza - riporta Il Corriere della Sera - si sono incontrati la segretaria del Pd Elly Schlein e l'ex premier Mario Draghi.

I due si sono visti nella casa dell’ex capo della Bce a Roma ai Parioli. La conferma è arrivata da fonti del Nazareno. Si sono incontrati per parlare di Unione europea e del futuro che si prospetta nel post elezioni americane ma anche dell’economia italiana e della legge di bilancio del governo Meloni che Schlein fortemente critica. L'Europa, dopo il successo di Trump, dovrà riflettere su quali conseguenze avrà sulla politica estera e commerciale americana nei riguardi dell’Unione; un mese fa l’ex presidente del Consiglio Draghi aveva sottolineato la necessità di rilanciare la competitività europea per scongiurare una lenta agonia del continente.

Ieri a Terni Schlein ha ribadito, a margine della visita alle industrie, che oggi più di ieri l’"Europa è chiamata a puntare sulla propria autonomia strategica" e a dare vita a una "vera politica industriale europea, per riuscire a guidare una conversione ecologica, visto che oggi si potrà contare meno su altri alleati internazionali in questa sfida di responsabilità verso le generazioni future".