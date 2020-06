Inps, i renziani 'licenziano' Tridico: "Presiederlo non è un mestiere p

"L'utilizzo del Bonus baby sitter per pagare i propri genitori per accudire i nipoti e' una scelta assurda. Intanto perche' abbiamo passato tutta l'emergenza a raccomandare che il pericolo piu' grande per loro erano i nipoti, possibili portatori di contagio e che gli anziani andavano tutelati perche' piu' fragili. Oggi dall'Inps ci dicono esattamente il contrario", scrive su Facebook il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato. "E poi con tutti i giovani disoccupati che abbiamo non e' piu' giusto destinare a loro questo lavoro? Mi sa che presiedere l'Inps non e' proprio il mestiere adatto per Tridico", conclude.