AlterFestival, raduno degli intellettuali dissidenti contro il pensiero unico

Li abbiamo visti in tv o abbiamo letto i loro articoli e libri e ora si radunano a Cerea in provincia di Verona per creare l’antidoto al pensiero unico del progressismoEsiste in Italia un pensiero unico? Molti intellettuali credono di si e ne discuteranno dal 17 al 19 Giugno presso Villa Bresciani a Cere per la seconda edizione dell’"AlterFestival. Antidoti contro il pensiero unico", ospiti del Sindaco Marco Franzoni nella sua cittadina alle porte di Verona, in collaborazione con l’Associazione Identità Europea del professore Adolfo Morganti.L’idea del Festival è quella di sviluppare un pensiero indipendente tramite elaborazioni e argomentazioni di tipo filosofico, politico, geopolitico in alternativa al pensiero dominante, tanto che tutti i relatori non accettano di vedere riconosciuto positivamente il loro lavoro solo se concordi con la narrazione ufficiale su temi quali le libertà individuali o la guerra in Europa tra Russia e Ucraina: in altri termini, non esiste solo il mainstream…



I relatori di questa edizione sono: Andrea Zhok, Aldo Rocco Vitale, Francesco Benozzo, Laris Gaiser, Davide Fini, Gianandrea Gaiani, Fabrizio Fratus, Vito Comencini, Francesco Borgonovo, Marcello Foa, Lorenzo Fontana, Luigi Copertino e Adolfo Morganti. Il programma, oltre alle conferenze, dà spazio anche a una nutrita rassegna libraria in cui verranno presentate una selezione di novità tra cui “L’Ideologia del godimento” (ed. Il Cerchio) di Fabrizio Fratus, “Lo Stato di emergenza. Riflessioni critiche sulla pandemia” di Andra Zhok (Meltemi ed.), “Inquisizione. Cronache dal delirio sanitario” di Francesco Borgonovo (Signs Publishing).Il sindaco Marco Franzoni spiega così la volontà di mantenere nel tempo questa iniziativa: “Dopo il successo di pubblico dello scorso anno, Alterfestival punta a diventare sempre di più un’occasione di approfondimento, per dare voce a pensieri anche controcorrenti, in grado di generare riflessioni su quello che sta accadendo nel nostro Paese e nel mondo. Tutto questo grazie alla presenza di molti intellettuali, storici, scrittori e professori, autori, capaci con i loro interventi di stimolare un confronto critico e veramente libero, lontano dal pensiero unico spesso imposto alla nostra società dal mainstream. Alterfestival si pone, insomma, come un’occasione per guardare oltre alle visioni omologate, per spingerci a riflettere e a crescere come cittadini”.L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni scrivere a segreteria@identitaeuropea.it.