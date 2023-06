Intelligenza artificiale, luci e soprattutto ombre

Il pensiero transumanista è ancora poco nnoto al grande pubblico

Lo scopo di questo secondo numero di Visione (vedi allegato, pdf) è analizzare le luci e soprattutto le ombre e le minacce riguardo lo studio e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e far conoscere al grande pubblico il pensiero transumanista, ancora poco noto ai più, in modo da aprire un dibattito sulle possibili conseguenze che tali ricerche possono comportare per l'intera società.