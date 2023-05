Violenze sessuali, aumentano le aggressioni fuori dalle mura domestiche

Violenza sessuale, boom di casi a Milano

"I femminicidi non nascono dal nulla: se ci sono meno denunce di reati vuol dire che cresce la paura e diminuisce la possibilità di rivolgersi alle autorità". Così l'avvocata Francesca Romana Garisto, Vice-presidente del primo centro antiviolenza sorto in Italia nel lontano 1986, la Casa delle donne maltrattate di Milano (Cadmi). I casi di violenza sessuale sono all’ordine del giorno. Nelle ultime due settimane infatti, solo a Milano, sono stati almeno sei i casi accertati di stupro. L’ultimo in ordine di tempo è quello in via Washington, oltre alla tentata violenza di Pavia.

Questi episodi, hanno (quasi) tutti un denominatore comune: sono avvenuti fuori dalle mura domestiche, le cosiddette “violenze di strada”. Questo elemento ha connotazioni e conseguenze ben precise, sia nell’ottica del contrasto alla violenza di genere che in quella di sicurezza pubblica, a cui sono chiamati a rispondere la politica e in particolare le istituzioni di governo.

Piantedosi e Sala, sulla sicurezza pubblica: “Servono più risorse, ma non c’è nessuna emergenza”

In virtù di questo è stato organizzato il confronto diretto tra l’attuale ministro dell’interno Piantedosi e il sindaco di Milano Beppe Sala. Dopo l’incontro il sindaco meneghino ha assicurato di “pareggiare” gli agenti in forza, compensando la mancanza di personale con “l’assunzione di rinforzi di polizia incrementali”. Del resto, ha aggiunto Sala: “Il problema non è la stazione Centrale di Milano, ma il disagio che gravita attorno a questi luoghi”.

Piantedosi, dal canto suo, ha parlato di “un progetto per accrescere la sicurezza ferroviaria” ma ha anche voluto rassicurare l’opinione pubblica, sminuendo di fatto l’entità di quella che a tutti suona come un’emergenza. A riprova di ciò, ha dichiarato in conferenza stampa: “Nel quadrante della stazione i reati tipici che avvengono in zone come la stazione centrale, ossia furti, rapine, violenze sessuali, sono calati nell'anno in corso del 39%". È davvero così? Affaritaliani lo ha chiesto a un’avvocata esperta del tema come Francesca Gristo.