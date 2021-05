Israele, Salvini: "Il governo italiano condanni la violenza islamista"

"Più di 1.000 missili contro Israele, silenzio assordante da parte delle istituzioni europee, dell’Onu e di troppi governi sulla violenza islamista. A proposito, aspetto una ferma condanna di questa aggressione anche da parte del governo italiano. Lunga vita a Israele, viva la pace e la convivenza fra i popoli". Lo dichiara ad Affaritaliani.it il segretario della Lega Matteo Salvini, che oggi alle ore 18.30 a Roma, Portico d'Ottavia, parteciperà alla di solidarietà al popolo israeliano.

"Per la mia vicinanza al popolo israeliano e la mia condanna della violenza islamista, mi sono arrivate oltre 100 minacce di morte da ieri. Solidarietà da sinistra? Zero. Non mi preoccupano i violenti, mi preoccupano quelli che non li condannano", conclude Salvini.