Italia ultima nella classifica dei contagi. La mappa delle infezioni in Europa

Per una volta essere ultimi ci può lasciare soddisfatti. Sì perché la classifica dei contagi in Europa stilata da l’Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ci proietta all’ultimo posto con un valore pari al 5.4%. Un dato che è il prodotto del numero dei contagi degli ultimi 14 giorni ogni 100mila abitanti. L’incidenza dunque in Italia è minima ma resta comunque la massima cautela per la situazione che si sta sviluppando intorno a noi. A palazzo Chigi dunque, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte può senz’altro essere soddisfatto. La classifica vede al primo posto la Romania con un valore pari al 75.1%. Segue la Spagna con il 53.6%. Sopra di noi anche Francia e Germania, rispettivamente con il 19% e 8.4%. L’ Ecdc, guidata da Andrea Ammon, fornisce dati di sorveglianza e pareri scientifici sulle 52 malattie trasmissibili soggette a obbligo di denuncia, sulle epidemie e sulle minacce per la salute pubblica. L’agenzia attinge le proprie competenze e conoscenze dal proprio personale esperto nonché da reti e organismi nazionali di salute pubblica.





Negli ultimi 14 giorni record casi per 100.000 abitanti in Lussemburgo, Romania e Spagna Roma, 1 ago. (Adnkronos Salute) - Secondo gli ultimi dati dell'Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control) aggiornati ad oggi, sono 1.728.249 i casi di Covid-19 segnalati nell'Unione europea e nel Regno Unito: Regno Unito (303.181), Spagna (288.522), Italia (247.537), Germania (209.653), Francia (187.919), Svezia (80.422), Belgio (68.658), Paesi Bassi (54.301), Portogallo (51.072), Romania (50.886), Polonia (45.688), Irlanda (26.065), Austria (21.098) , Repubblica Ceca (16.574), Danimarca (13.789), Bulgaria (11.690), Norvegia (9.208), Finlandia (7.432), Lussemburgo (6.695), Croazia (5.138), Ungheria (4.505), Grecia (4.477), Slovacchia (2.292), Slovenia (2.165), Lituania (2.075), Estonia (2.064), Islanda (1.885), Lettonia (1.231), Cipro (1 114), Malta (824 ) e Liechtenstein (89). Sempre ad oggi sono 182.515 i decessi segnalati nell'area. Ma se guardiamo al numero cumulativo dei casi per 100mila abitanti registrato negli ultimi 14 giorni, emerge il record del Lussemburgo (con 229,7 positivi per 100.000 abitanti), seguito da Romania (77,7), Spagna (60,2), Bulgaria (46,6), Belgio (39,8), Svezia (30,7) e Malta (30,4). Più distanziate Francia (19,8) e Germania (10), con l'Italia nel gruppo dei Paesi di coda (5,9 casi per 100.000 abitanti), 'capeggiato' dall'Ungeria (2,2) e dalla Finlandia (2,4).