Italiani, Conte o l'asse franco tedesco in UE: chi è l'untore?

Il Parlamento italiano è fermo causa coronavirus ma il 16 marzo, in una situazione di democrazia sospesa e di sincronismo sospetto (eufemismo), verrà approvato il MES dalla cara “Europa dei popoli” col benestare silenzioso di Giuseppe Conte, il “premier fashion”. Il MES, ovvero, quello strumento che ci trascinerà in scenari greci non appena il nostro Debito/PIL, alla prima vera crisi collasserà (parole mie di qualche mese fa ed adesso temo che ci siamo).

Quando ciò avverrà spero vi ricorderete, almeno questa volta, delle rassicurazioni del PD, dei grillini e di Conte (cioè bugie) sul MES e del silenzio colpevole in merito e lo dico da elettore pentastellato fortemente indeciso nella riconferma della propria fiducia. Un premier per tutte le stagioni, messo lì dal potere limitrofo al Cardinale Parolin (Bergoglio) e che la narrazione “fashion” di Rocco Casalino, vuole competente/equilibrato (basta ripeterlo a menadito, mi raccomando…). Competente in cosa di grazia? In economia? Mi auguro nessuno abbia la faccia per affermarlo. In sanità? Sulla sacrosanta chiusura delle scuole il comitato tecnico scientifico ha dovuto insistere perché l’ex avvocato del popolo (ora delle banche) testardamente si opponeva! Non solo! Siamo il paese apparentemente messo peggio in UE dal punto di vista dei contagi e questo perché, per un mese, si è perso tempo a parlare di razzismo contro i cinesi (fino ai cartelloni di Prato “siamo tutti cinesi” così cari a questo governo ed a Beppe Grillo) quando alcuni Presidenti di Regione avevano chiesto immediate misure restrittive (magari avessimo dato loro ascolto). Quando ciò accade significa che la sostanza e l’interesse verso i cittadini sono state schiacciate dalla brama personale di carriera, dalla voglia di stringere amicizie con i potentati e dal marketing politico (sulle nostre teste).

Il premier fashion, sbracciato con la camicia in mezzo ai terremotati che si presenta ovunque senza mai dire nulla sarebbe equilibrato? Crede di ispirare “io lavoro”? Sono gli italiani che finiranno nella disoccupazione, chiuderanno le attività e non lavoreranno più!

Non lavoreranno finché un Governo equilibrato e competente non emetterà moneta per far incontrare manodopera, prodotto e consumatori! Manca solo quella! Lo si dica cazzo! L’unico equilibrio di Conte è la fortuna di avere avversari inguardabili come Renzi, Meloni e Salvini sempre pronti ad invadere (insieme a lui) i media a sproposito, passando emotivamente dalla parte del torto (bello il gesto ripetuto a mo’ di ipnosi da Matteo Salvini, fatto col pugno messo di traverso per evidenziare il pollicione, apparentemente spontaneo ma in realtà “ancora” che richiama al “ti metto i soldi in tasca”). Caro Salvini anche te adesso torni euroscettico ma nessuno si dimenticherà mai i tuoi ultimi discorsi filo Mario Draghi. No grazie. E “no grazie” anche alla Meloni dei La Russa, degli Alemanno ecc ecc ecc tutta gente che cavalca il momento.

Adesso la crisi che ci porterà in una recessione senza precedenti è giunta e si chiama pandemia ed è giunta con ogni probabilità dalla Germania visto che le sequenze di DNA della versione lombarda/italica e di oltre oceano sono molto, troppo simili a quella del paziente zero tedesco. Che sia stato spedito a farsi un giro presso Codogno qualche mesetto fa una volta appurato che aveva contratto il Covid-19 nella versione più pericolosa? Non lo sapremo mai, perché come la (“bella bella” per definizione) Leuropa insegna, “è sempre tutto falso” (anche se poi puntualmente, ogni volta, si avvera). Permettetemi di chiamarla così la Leuropa visto che, in bocca ai “superiori intellettualmente”, pare ormai così, “tutta attaccata” e ce ne parlano emozionati in ogni trasmissione tv o altro… Radio Radicale in primis).

Cosa fa la Leuropa emette eurobond per aiutarci, magari non in prestito con il solito “diritto di riscatto” cioè con interessi positivi da pagare? Emette moneta direttamente nelle casse del nostro Stato (come farebbe una qualsiasi banca centrale prestatore di ultima istanza in accordo col Tesoro e su richiesta di un Governo competente)? Niente, nemmeno quattro mascherine! Lo capite che la Leuropa non è che una Germania allargata, forgiata cioè sulle esigenze tedesche ed è sempre funzionata così (austerity = desertificazione del nostro paese) ma che c’è voluto un virus a capirlo? Quanto avviene da anni sui soldi è identico a quanto stiamo assistendo sul virus. Sulla moneta potevano utilizzare le chiacchiere e incantarvi col premier fashion, essendo un tema difficile, ma di fronte a un virus, davanti a un segmento di DNA con intorno un capside proteico anche il progressismo d’accatto viene scoperto! Ricordatevelo! Virus e moneta stessi comportamenti della Leuropa, stesse intenzioni e noi italiani finiamo sbiancati (perché siamo in guerra! Prima lo capirete e meglio sarà). Sia chiaro: essere progressisti fino a 25 anni fa significava altro nelle menti dei cittadini, purtroppo non in quelle dei parrucconi tecnocrati della globalizzazione e sono loro che prima vi cooptano e poi vi canalizzano dove, sin dall’inizio, avevano previsto (grazie ai servi a Roma). La Corea del Sud, alle prese con la versione più leggera di Covid-19, ha stanziato 25 miliardi, il nostro Governo nella persona del Ministro dell’Economia Gualtieri ha ottenuto di poterne destinare 3.5 ma sempre se compatibili con le esigenze di bilancio di Bruxelles (il Fiscal Compact, religione basata su uno studio contenente un errore Excel che se corretto dà risultati opposti, il ridicolo!).

In questo scenario Sibilia, il grillino che in Parlamento chiese una legge per consentire matrimoni di gruppo anche con animali, aggiungendo un ridicolo “basta siano consenzienti…” (“bau!”), scelto da Grillo per il Direttorio e sempre molto ascoltato internamente al MoVimento, anziché denunciare la Leuropa cosa fa? Cosa fa Sibilia anziché chiedere politiche espansive non a debito (ma non era il passionario anti euro?) per stare simpatico a tutto quell’elettorato ignorante che per invidia (e con in tasca il Reddito di Cittadinanza) si inginocchierebbe allo straniero pur di vedere anche il Nord Italia (e limitrofi) in miseria (avendo il Nord e limitrofi la colpa di lavorare sodo)? Sibilia per avere l’applauso, interviene chiedendo la quarantena per Salvini che ha avuto contatti indiretti con un poliziotto infetto.

Mi chiedo se Sibilia comprende l’effetto che fanno queste uscite per l’immagine del M5s di fronte alle persone con del sale nella zucca e mi domando se questi siano i problemi del paese: gettare benzina sul fuoco non sarà mica pericoloso per la tenuta dell’unità dell’Italia? E’ chiaro, perché conosco quell’elettorato molto bene, che attaccare la persona Salvini renda più in termini di immagine rispetto ad argomentazioni più serie e complesse, ma ciò avviene se il pubblico è ignorante, caro genio e non guadagni stima nelle menti delle persone del Sud Italia (che sono la maggioranza) che fanno della vera competenza e del vero equilibrio la stella polare.

Intanto l'amico delle banche multinazionali eurocratiche, il Ministro dell’economia Gualtieri (di "professione" storico), per far fronte alla pandemia chiederà ai cittadini italiani l’ennesima tassa “una tantum” che produrrà altri effetti recessivi (https://www.liberoquotidiano.it/news/economia/20819012/tasse_governo_coronavirus_reddito.html). Meglio fare da soli senza disturbare i padroni no?

No caro Governo degli zero virgola, no caro Di Maio, no cari M5s: è il momento di attaccare. Di dire basta alla austerity e a questa finta Europa. Un premier serio ed equilibrato adesso denuncerebbe lo sciacallaggio franco-tedesco sul virus! Non siamo né untori, né più malati, siamo stati solo mediaticamente più trasparenti, fornendo cifre e dati del contagio (che altrove nascondono). Sia chiaro al mondo che il paziente zero è tedesco ed il nostro ceppo è proprio il suo. Uno degli scopi della Leuropa (leggasi asse franco tedesco) è raderci al suolo economicamente e fregarci il turismo (sia chiaro a tutto il mondo, USA in primis), quindi, cari concittadini, da oggi compriamo solo italiano (c'è uno yogurt sardo eccezionale) e non appena la crisi passerà, viaggiamo solo nel nostro paese per almeno un anno. Chiediamo inoltre ai Ministri “competenti” di mettere immediatamente una bandiera italiana in bella evidenza sui prodotti nazionali destinati ai consumi interni, oltre alla richiesta prendere o lasciare (nel senso che ce ne andiamo dalla moneta unica) di una ingente iniezione a interessi zero da parte dalla UE-M nelle nostre casse.

Altrimenti i veri untori saranno Conte e l'asse franco tedesco (leggasi UE-M).

(Vi chiedo una tantum di condividere questo pezzo…fosse mai che serva)! Post scriptum anche per “Papa” Bergoglio: Wojtyla sarebbe andato tra i malati, lei invece pare avere una fifa da record visto che terrà tutti a distanza con un bel video registrato per i fedeli.